Стали відомі прізвища українських легкоатлетів, яких зняли зі змагань Олімпіади

На Іграх у Токіо не зможуть виступити Гаврилюк, Коваленко і Пироженко-Чорномаз

Незалежна організація у боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU) назвала прізвища українців, яких відсторонили перед стартами Олімпіади. У Токіо не зможуть поборотися за медалі Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) та Наталя Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів).

Пояснення таке: згідно з міжнародними правилами у відбірний період та перед виступами на змаганнях кожен легкоатлет мав здати три тести терміном до десяти місяців. Спортсменам, які відібралися на Олімпіаду в заключні тижні, необхідно були здати три позазмагальні допінг-проби в обмежений період часу. Вищеназвані спортсмени не надали достатньої кількості допінг-проб.

Кілька днів тому від змагань відсторонили триатлоністку Юлію Єлістратову.

Перед стартом Олімпіади відсторонення отримали важкоатлет Дмитро Чумак, гімнаст Олег Верняєв, боксер Євген Барабанов та легкоатлет Ігор Главан.

Тим часом плавець Михайло Романчук виграв четверту для збірної медаль, а боксер Олександр Хижняк вийшов до чвертьфіналу.