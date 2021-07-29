Відсторонений від Олімпіади український легкоатлет летить на Ігри в Токіо

Коваленко не встиг здати третій тест і пройде процедуру забору крові вже в Японії

Трьох українських легкоатлетів відсторонили від участі в Олімпіаді через те, що вони не встигли здати третій тест на допінг. Просто не вистачило часу. Втім, як виявилося, ходок Назар Коваленко летить у Токіо, де планує пройти необхідну процедуру.

«Він справді їде на Олімпіаду. У нього є достатня кількість змагальних проб і час здати ще один тест. Поки що розглядається питання його участі, тому що у нього старт після другого серпня. Він має пройти тест на кров. Швидше за все, він буде його здавати вже в Токіо. Якщо вони його приймуть, то зможуть і допустити. Але це буде вирішувати тільки незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU)», – пояснила «Трибуні» генеральний секретар Федерації легкої атлетики України Іоланта Хропач.

Крім Коваленка, не встигли здати треті тести на допінг метальник молота Михайло Гаврилюк і учасниця естафети 4 по 400 метрів Наталія Пироженко-Чорномаз.