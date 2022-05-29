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    Новини

    Україну накриють дощі: де варто чекати опадів

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    29 травня буде дощовим майже у всіх регіонах - Україну накриють дощі: де варто чекати опадів
    29 травня буде дощовим майже у всіх регіонах
    фото з відкритих джерел

    Прогноз погоди на неділю

    У неділю, 29 травня, на частині території України пройдуть дощі. Синоптики розповіли, у яких регіонах варто чекати опадів.

    За даними «Укргідрометцентру», вночі дощ очікується у центральній, східній та південній частинах країни. Вдень опади будуть у Карпатському регіоні. Місцями пройде помірний короткочасний дощ, місцями грози. У решті областей опадів не передбачається.

    У західних та північних регіонах вночі буде від 5 до 10°С тепла. На решті території температура повітря становитиме +9...14°С. На морському узбережжі буде вночі до +16°С, вдень +18...23°С. У східних та південно-східних областях повітря прогріється до +22...27°С. Вітер очікується мінливий, зі швидкістю 3-8 м/с.

    У Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Дніпропетровській областях попереджають про надзвичайний рівень пожежної безпеки.

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    У Києві 29 травня очікується суха погода, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме +8...10°С, вдень +21...23°С.

    Нагадаємо, очікується спека до 30 градусів: синоптик попередила про стрибок температури.

    Теги: росія окупанти війна Україна повітря вітер окупація дощ #stoprussia
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    Україну накриють дощі: де варто чекати опадів