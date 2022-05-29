Україну накриють дощі: де варто чекати опадів

29 травня буде дощовим майже у всіх регіонах

Прогноз погоди на неділю

У неділю, 29 травня, на частині території України пройдуть дощі. Синоптики розповіли, у яких регіонах варто чекати опадів.

За даними «Укргідрометцентру», вночі дощ очікується у центральній, східній та південній частинах країни. Вдень опади будуть у Карпатському регіоні. Місцями пройде помірний короткочасний дощ, місцями грози. У решті областей опадів не передбачається.

У західних та північних регіонах вночі буде від 5 до 10°С тепла. На решті території температура повітря становитиме +9...14°С. На морському узбережжі буде вночі до +16°С, вдень +18...23°С. У східних та південно-східних областях повітря прогріється до +22...27°С. Вітер очікується мінливий, зі швидкістю 3-8 м/с.

У Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Дніпропетровській областях попереджають про надзвичайний рівень пожежної безпеки.

У Києві 29 травня очікується суха погода, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме +8...10°С, вдень +21...23°С.

Нагадаємо, очікується спека до 30 градусів: синоптик попередила про стрибок температури.