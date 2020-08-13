Коронавірус в Україні: МОЗ надав рекомендації відвідувачам кафе і ресторанів



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Прості правила поведінки в громадських місцях дозволять уберегтися від інфекції

У Міністерстві охорони здоров’я України закликали дотримуватися низки правил при відвідуванні кафе і ресторанів на фоні зростання захворюваності Covid-19 в Україні.

У пресслужбі відомства дали рекомендації, які можуть мінімізувати ризик зараження коронавірусом в закладах громадського харчування.

Правила такі:

використовуйте санітайзер

користуйтеся QR-кодом для ознайомлення з меню закладу і оплачуйте замовлення картою

відпочивайте в компанії не більше чотирьох осіб за одним столиком

дотримуйтеся маскового режиму під час пересування всередині закладу

знімайте маску тільки для прийому їжі або напоїв

дотримуйтеся правил респіраторної гігієни та етикету кашлю.

До слова, в Україні станом на 13 серпня до послаблення карантину не готовий Київ та ще 11 регіонів. До оновленого сьогодні списку були додані Тернопільська та Черкаська області.

Коронавірус в Україні

Всього 86140

Одужали 46216

Хворіють 37932

Померли 1992

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До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).

Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.