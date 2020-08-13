Коронавірус в Україні: МОЗ надав рекомендації відвідувачам кафе і ресторанів
Прості правила поведінки в громадських місцях дозволять уберегтися від інфекції
У Міністерстві охорони здоров’я України закликали дотримуватися низки правил при відвідуванні кафе і ресторанів на фоні зростання захворюваності Covid-19 в Україні.
У пресслужбі відомства дали рекомендації, які можуть мінімізувати ризик зараження коронавірусом в закладах громадського харчування.
Правила такі:
- використовуйте санітайзер
- користуйтеся QR-кодом для ознайомлення з меню закладу і оплачуйте замовлення картою
- відпочивайте в компанії не більше чотирьох осіб за одним столиком
- дотримуйтеся маскового режиму під час пересування всередині закладу
- знімайте маску тільки для прийому їжі або напоїв
- дотримуйтеся правил респіраторної гігієни та етикету кашлю.
До слова, в Україні станом на 13 серпня до послаблення карантину не готовий Київ та ще 11 регіонів. До оновленого сьогодні списку були додані Тернопільська та Черкаська області.
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До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).
Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.