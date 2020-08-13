«Ти на мене дихаєш своїм Covid-19!». У метро Харкова стався скандал через маску



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Хлопець у харківському метро їхав без маски

Літній чоловік зробив зауваження хлопцю через те, що той був без маски

У метро міста Харкова стався неприємний інцидент між двома пасажирами. Літній чоловік зробив зауваження молодому хлопцю за відсутність маски. Він висловив обурення тим, що молодий хлопець порушує карантинні правила, а це може призвести до інфікування інших пасажирів.

Відео інциденту в метро зняли на камери інші пасажири та розмістили відео в соціальних мережах. Літній чоловік накинувся на хлопця, який в метро пив каву. Він сидів поруч з пенсіонером і маски у нього не було.

«Ти на мене дихаєш своїм Covid-19!» – обурено висловився літній чоловік на адресу молодого хлопця. Хлопець здивовано перепитав спочатку чоловіка: «Чого ви від мене хочете?», а потім знайшов інше місце у вагоні й пересів.

Варто відзначити, що скандали через порушення карантинних правил спалахують досить часто. Зокрема, наприкінці липня у Львові сталася бійка між молодим і літнім чоловіком, які перебували в громадському транспорті.

Раніше у Луцьку на чоловіка склали протокол, тому що він неправильно одягнув маску.

У Франції водія автобуса побили до смерті за відмову впускати пасажирів без масок.

А нещодавно ізраїльські ювеліри створили захисну маску за $1,5 млн.