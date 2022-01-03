Ожеледиця та хуртовини: прогноз погоди в Україні на 3 січня

У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значний сніг, хуртовини

У південних та західних областях місцями невеликі опади

По всій території України у понеділок, 3 січня, очікується ускладнення погодних умов. Про це попереджає Укргідрометцентр.

«У північних, центральних та східних областях ітиме мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значний сніг, хуртовини», – йдеться у повідомленні.

У південних та західних областях місцями невеликі опади.

Температура вночі 1-6 градусів морозу, у східній частині 9-14 градусів морозу, у західних областях 0-5 градусів тепла.

Удень у більшості областей невеликий дощ. Температура 3-8 градусів тепла, на Прикарпатті 10-12 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 3 січня

Очікуються пориви західного вітру, 15-20 м/с.

Зазначається, що у Києві та Київській області 3 січня вночі на дорогах ожеледиця, протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, Україну до Різдва очікують справжні погодні гойдалки, які запам'ятаються відлигою та різкими нічними морозами до -12 градусів.

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