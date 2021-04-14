Завдав державі понад 15 млн збитків. Експосадовець Мінооборони отримав підозру

Експосадовець Міноборони у 2016 році безпідставно занизив вартість київських квартир та передав у власність підконтрольному товариству майнові права на ці квартири

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому посадовцю Міністерства оборони України за фактом заволодіння державним майном за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, заступник начальника Установи «28 управління начальника робіт», виконуючи обов'язки її начальника, в грудні 2016 року, зловживаючи службовим становищем, уклав та підписав Додаткову угоду до Договору інвестування будівництва на земельній ділянці військового призначення, для сприяння підконтрольному підприємству в отриманні прибутків, шляхом заниження вартості проінвестованої житлової площі.

«Достовірно знаючи, що вартість житла у будинках, розташованих в м. Києві, значно вища від вартості 1 кв м житла, зазначеного в актах приймання-передачі житлових та вбудовано-прибудованих приміщень, посадовець Міноборони безпідставно занизив вартість квартир та передав у власність підконтрольному товариству майнові права на ці квартири та приміщення загальною площею понад 1471 кв м», – йдеться в повідомленні.

При цьому, в порушення вимог чинного на той час законодавства щодо обов’язкової передачі частини житла Міністерству оборони України, жодної квартири чи приміщення відомству передано не було.

Згідно висновку судово-економічної експертизи державі завдано понад 15 млн грн шкоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР.

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