Справа на $4,5 млн: екскерівник заводу «Маяк» постане перед судом



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Правоохоронці затримали експосадовця у відділенні банку під час отримання $200 тисяч авансу. Фото: СБУ

Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Прокуратурою Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника генерального директора київського заводу «Маяк» Юрія Лошакова, викритого на спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами при відчуженні майна Державного концерну «Укроборонпром».

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Колишній посадовець пообіцяв керівнику комерційної структури сприяння в придбанні майнового комплексу заводу за значно заниженою ціною. Загальна сума угоди мала скласти 4,5 млн доларів США, з яких 2 млн доларів США покупець мав офіційно сплатити за майновий комплекс, а ще 2,5 млн доларів США передати особисто підозрюваному як винагороду за його «послуги», - нагадали в прокуратурі.

Правоохоронці затримали експосадовця у відділенні банку під час отримання $200 тисяч авансу.

За махінації з державною власністю підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи з викриття та документування шахрайської схеми здійснювалися спільно зі слідчими столичної поліції за оперативного супроводження Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Як повідомлялось, Голосіївський суд Києва наклав арешт на цілісний майновий комплекс заводу «Маяк».

Служба безпеки України затримала колишнього заступника генерального директора заводу «Маяк», який входить до державного концерну «Укроборонпром», при отриманні хабара в розмірі $200 тис.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила колишнього посадовця одного з оборонних заводів концерну «Укроборонпром», який намагався заробити на продажі державного майна $2,5 мільйони доларів США.