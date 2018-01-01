«Укроборонпром» завершує підбір кандидатів на посаду гендиректора

Порошенко звільнив Романова з посади гендиректора «Укроборонпрому»

Державна компанія «Укроборонпром» завершує підбір кандидатур на посаду генерального директора, якого має призначити президент України. Про це повідомляє прес-служба компанії. «У зв‘язку з тим, що заява від Романа Романова щодо звільнення була подана ще в кінці минулого року, і вчора президент України підписав



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«Укроборонпром»

Порошенко звільнив Романова з посади гендиректора «Укроборонпрому»

Державна компанія «Укроборонпром» завершує підбір кандидатур на посаду генерального директора, якого має призначити президент України.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«У зв‘язку з тим, що заява від Романа Романова щодо звільнення була подана ще в кінці минулого року, і вчора президент України підписав указ, Наглядова Рада ДК «Укроборонпром» завершує підбір кандидатур для призначення президентом України нового Генерального директора», — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 12 лютого звільнив генерального директора держпідприємства «Укроборонпром» Романа Романова.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор держпідприємства «Укроборонпром» Роман Романов написав заяву про звільнення.

Нагадаємо, Володимир Гройсман 27 грудня запропонував керівнику «Укроборонпрому» піти у відставку через ситуацію з боргами із виплати зарплати на Миколаївському суднобудівному заводі.

Гройсман ще тоді оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому».

Того ж дня стало відомо, що генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов подав у відставку.

Пізніше у поширеній заяві Романов не підтвердив повідомлення ЗМІ про його відставку.