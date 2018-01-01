Порошенко звільнив Романова з посади гендиректора «Укроборонпрому»
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Порошенко підписав указ про звільнення Романова
Президент України Петро Порошенко 12 лютого звільнив генерального директора держпідприємства «Укроборонпром» Романа Романова.
Відповідний указ №26/2018 опубліковано на сайті глави української держави.
«Звільнити Романова Романа Анатолійовича з посади генерального директора Державного концерну «Укроборонпром», — йдеться у документі.
Раніше повідомлялося, що генеральний директор держпідприємства «Укроборонпром» Роман Романов написав заяву про звільнення.
Нагадаємо, Володимир Гройсман 27 грудня запропонував керівнику «Укроборонпрому» піти у відставку через ситуацію з боргами із виплати зарплати на Миколаївському суднобудівному заводі.
Гройсман ще тоді оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому».
Того ж дня стало відомо, що генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов подав у відставку.
Пізніше у поширеній заяві Романов не підтвердив повідомлення ЗМІ про його відставку.