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    Порошенко звільнив Романова з посади гендиректора «Укроборонпрому»

    Порошенко підписав указ про звільнення Романова
    Президент України Петро Порошенко 12 лютого звільнив генерального директора держпідприємства «Укроборонпром» Романа Романова. Відповідний указ №26/2018 опубліковано на сайті глави української держави. «Звільнити Романова Романа Анатолійовича з посади генерального директора Державного концерну
    • Сьогодні, 00:09
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    Порошенко підписав указ про звільнення Романова

    Президент України Петро Порошенко 12 лютого звільнив генерального директора держпідприємства «Укроборонпром» Романа Романова.

    Відповідний указ №26/2018 опубліковано на сайті глави української держави.

    «Звільнити Романова Романа Анатолійовича з посади генерального директора Державного концерну «Укроборонпром», — йдеться у документі.

    Раніше повідомлялося, що генеральний директор держпідприємства «Укроборонпром» Роман Романов написав заяву про звільнення.

    Нагадаємо, Володимир Гройсман 27 грудня запропонував керівнику «Укроборонпрому» піти у відставку через ситуацію з боргами із виплати зарплати на Миколаївському суднобудівному заводі.

    Гройсман ще тоді оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому».

    Того ж дня стало відомо, що генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов подав у відставку.

    Пізніше у поширеній заяві Романов не підтвердив повідомлення ЗМІ про його відставку.

    Петро Порошенко Володимир Гройсман відставка Укроборонпром
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