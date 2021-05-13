«Укрпошта» припинить перевозити комах після загибелі восьми мільйонів бджіл

Під час доставки «Укрпоштою» загинули вісім мільйонів бджіл

«Перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами», запевняють в «Укрпошті»

«Укрпошта» вибачилася перед бджолярами Закарпаття за загибель восьми мільйонів бджіл під час перевезення. Відповідну заяву опублікували на сайті компанії в середу, 12 травня.

«Нам дуже шкода, що так сталося, однак перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами: бджіл помістили в дерев'яні ящики з вентиляційними отворами, у вантажівці також є доступ до повітря. Ступінь відповідальності і питання компенсації будуть визначені після з'ясування всіх обставин», – йдеться в повідомленні.

В «Укрпошті» повідомили, що мають намір припинити надавати послугу з перевезення комах в 2022 році.

«З огляду на раніше заявлені плани, поточний випадок і те, що обробка таких вантажів автоматичними сортувальними лініями неможлива, в наступному році компанія припинить надання цієї послуги», – повідомили в компанії.

Як повідомлялося, бджолярі звернулися в поліцію та збираються судитися з Укрпоштою. Вартість всіх бджіл, яких відправили поштою, на ринку становить близько 500 тисяч гривень.

До слова, «Укрпошта» встановила фіксований тариф на доставлення всіх замовлень з торговельного онлайн-майданчика OLХ.