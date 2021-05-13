  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    «Укрпошта» припинить перевозити комах після загибелі восьми мільйонів бджіл

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час доставки &laquo;Укрпоштою&raquo; загинули вісім мільйонів бджіл - «Укрпошта» припинить перевозити комах після загибелі восьми мільйонів бджіл

    Під час доставки «Укрпоштою» загинули вісім мільйонів бджіл

    Фото: Віталій Глагола / Telegram

    «Перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами», запевняють в «Укрпошті»

    «Укрпошта» вибачилася перед бджолярами Закарпаття за загибель восьми мільйонів бджіл під час перевезення. Відповідну заяву опублікували на сайті компанії в середу, 12 травня.

    «Нам дуже шкода, що так сталося, однак перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами: бджіл помістили в дерев'яні ящики з вентиляційними отворами, у вантажівці також є доступ до повітря. Ступінь відповідальності і питання компенсації будуть визначені після з'ясування всіх обставин», – йдеться в повідомленні.

    В «Укрпошті» повідомили, що мають намір припинити надавати послугу з перевезення комах в 2022 році.

    «З огляду на раніше заявлені плани, поточний випадок і те, що обробка таких вантажів автоматичними сортувальними лініями неможлива, в наступному році компанія припинить надання цієї послуги», – повідомили в компанії.

    Як повідомлялося, бджолярі звернулися в поліцію та збираються судитися з Укрпоштою. Вартість всіх бджіл, яких відправили поштою, на ринку становить близько 500 тисяч гривень.

    До слова, «Укрпошта» встановила фіксований тариф на доставлення всіх замовлень з торговельного онлайн-майданчика OLХ.

    Теги: Закарпаття Укрпошта послуги перевезення бджоли
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies