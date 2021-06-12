Першим забитим м‘ячем на Євро став автогол. Італія розгромила Туреччину

Стартова гра чемпіонату Європи з футболу задала тон турніру

Перша гра Євро-2020 принесла перемогу збірній Італії з великим рахунком над Туреччиною. Останні гідно провели перший тайм, проте після перерви трохи розкрилися, чим і скористалися господарі Олімпійського стадіону в Римі. Перший гол, що цікаво, забили не італійці. Захисник Демірал, перериваючи флангову передачу, зрізав м’яч у свої ворота.

Італія відкриває рахунок у матчі

Туреччині довелося перебудовувати захисний варіант гри на атакуючий і кілька пів моментів вона створила. Надійно в італійських воротах діяв наймолодший в історії їхньої збірної голкіпер Доннарума. Не хибили і його партнери в атаці. Згодом вправно додав м’яч після відскоку Іммобіле, а довершив розгром Інсіньє, у якого вийшов майстерний обвідний удар – 3:0.

У групі А також грають збірні Вельса та Швейцарії.