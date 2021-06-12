  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Першим забитим м‘ячем на Євро став автогол. Італія розгромила Туреччину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Туреччині доведеться надолужувати згаяне - Першим забитим м‘ячем на Євро став автогол. Італія розгромила Туреччину
    Туреччині доведеться надолужувати згаяне
    Фото: УЄФА

    Стартова гра чемпіонату Європи з футболу задала тон турніру

    Перша гра Євро-2020 принесла перемогу збірній Італії з великим рахунком над Туреччиною. Останні гідно провели перший тайм, проте після перерви трохи розкрилися, чим і скористалися господарі Олімпійського стадіону в Римі. Перший гол, що цікаво, забили не італійці. Захисник Демірал, перериваючи флангову передачу, зрізав м’яч у свої ворота.

    Італія відкриває рахунок у матчі
    Італія відкриває рахунок у матчі

    Туреччині довелося перебудовувати захисний варіант гри на атакуючий і кілька пів моментів вона створила. Надійно в італійських воротах діяв наймолодший в історії їхньої збірної голкіпер Доннарума. Не хибили і його партнери в атаці. Згодом вправно додав м’яч після відскоку Іммобіле, а довершив розгром Інсіньє, у якого вийшов майстерний обвідний удар – 3:0.

    У групі А також грають збірні Вельса та Швейцарії.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Першим забитим м‘ячем на Євро став автогол. Італія розгромила Туреччину