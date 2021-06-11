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    У львівській фан-зоні наливатимуть по 100 келихів за кожен гол у ворота Росії

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    У львівській фан-зоні наливатимуть по 100 келихів за кожен гол у ворота Росії
    Фото з відкритих джерел

    В столиці Галичини креативно підійшли до футбольного свята

    Організатори Lviv Fan Festival будуть безкоштовно наливати по 100 келихів пива за кожен гол Бельгії у ворота Росії. Така інформація з'явилася в «інстаграмі» львівського заходу.

    Євро-2020 мав відбутися минулого року, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на рік. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня в декількох містах. Збірній України на груповому етапі доведеться зустрітися з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією.

    Гра між Росією та Бельгією відбудеться 12 червня.

    Збірна України розпочне шлях на Євро матчем в Амстердамі 13 червня.

    Сьогодні, нагадаємо, гасла «Слава Україні» та «Героям слава!» офіційно набули футбольного статусу.

    Раніше стало відомо, що УЄФА піддався на істерику з боку Росії з приводу дизайну української форми і рекомендував грати на чемпіонаті Європи у футболках без напису «Героям слава!».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    У львівській фан-зоні наливатимуть по 100 келихів за кожен гол у ворота Росії