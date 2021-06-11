У львівській фан-зоні наливатимуть по 100 келихів за кожен гол у ворота Росії

В столиці Галичини креативно підійшли до футбольного свята

Організатори Lviv Fan Festival будуть безкоштовно наливати по 100 келихів пива за кожен гол Бельгії у ворота Росії. Така інформація з'явилася в «інстаграмі» львівського заходу.

Євро-2020 мав відбутися минулого року, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на рік. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня в декількох містах. Збірній України на груповому етапі доведеться зустрітися з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією.

Гра між Росією та Бельгією відбудеться 12 червня.

Збірна України розпочне шлях на Євро матчем в Амстердамі 13 червня.

Сьогодні, нагадаємо, гасла «Слава Україні» та «Героям слава!» офіційно набули футбольного статусу.

Раніше стало відомо, що УЄФА піддався на істерику з боку Росії з приводу дизайну української форми і рекомендував грати на чемпіонаті Європи у футболках без напису «Героям слава!».