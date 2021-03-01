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    Економіка та фінанси

    Наглядова рада «Укрзалізниці» отримує шалені гроші за те, що блокує реформу компанії, – експерт

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    Омелян наголосив: обсяги перевезень &laquo;Укрзалізницею&raquo; знижуються, доходи компанії падають, а однією з ключових проблем залишається непрофесійність менеджменту - Наглядова рада «Укрзалізниці» отримує шалені гроші за те, що блокує реформу компанії, – експерт
    Омелян наголосив: обсяги перевезень «Укрзалізницею» знижуються, доходи компанії падають, а однією з ключових проблем залишається непрофесійність менеджменту

    «Ми утримуємо менеджерів з сотнями тисяч гривень зарплати в місяць, які займаються конфліктами і ведуть до катастрофи», – Омелян

    «Укрзалізниця» перебуває в критичному стані, а наглядова рада (НР) компанії лише продукує конфлікти і блокує її реформування. Про це заявив екс-іністр інфраструктури Володимир Омелян.

    «За останні роки позиція наглядової ради («Укрзалізниці» – ред.) щодо того, що відбувається в компанії, взагалі відсутня. Ми утримуємо велику кількість людей з дуже високими заробітними платами, але ми взагалі не розуміємо, чим вони займаються. Наглядова рада, на жаль, не надала суспільству, Кабінету міністрів ні бачення, ні плану дій, ні стратегії розвитку компанії», – розповів Омелян.

    Окрім того, він зазначив, що останнім часом наглядова рада «Укрзалізниці» вступила в прямий конфлікт з менеджментом і правлінням щодо реформування компанії – і, на думку ексміністра, ситуація потребує надання публічних пояснень.

    «Бо приймати ситуацію, що ми утримуємо менеджерів з сотнями тисяч гривень зарплати в місяць, які просто займаються конфліктами і ведуть до подальшої катастрофи, – для чого це потрібно?», – сказав Омелян.

    Він наголосив: обсяги перевезень «Укрзалізницею» знижуються, доходи компанії падають, а однією з ключових проблем залишається непрофесійність менеджменту.

    «В залізниці хронічними проблемами залишаються три. Це непрофесійність менеджменту, надзвичайно високий рівень корупції і відсутність розуміння, куди рухається компанія в контексті реформування і оздоровлення», – підсумував Омелян.

    Раніше глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво). Процес реформування був запущений, із складу УЗ було виділено філії по вантажним перевезенням та інфраструктурі («УЗ Карго» та «УЗ Інфра»). А потім наглядова рада компанії заблокувала реформу і заборонила розподіл.

    У свою чергу експрем'єр Володимир Гройсман заявив, що «Укрзалізниця» потребує масштабного реформування та фінансової підтримки від держави для проведення модернізації рухомого складу та інфраструктури.

    Теги: Володимир Гройсман Володимир Омелян Укрзалізниця інфраструктура перевезення
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