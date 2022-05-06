  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Укрзалізниця» призначила один евакуаційний потяг на 6 травня

    &laquo;Укрзалізниця&raquo;&nbsp;оголосила про евакуаційний потяг на 6 травня - «Укрзалізниця» призначила один евакуаційний потяг на 6 травня
    «Укрзалізниця» оголосила про евакуаційний потяг на 6 травня
    фото з відкритих джерел

    Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись

    АТ «Укрзалізниця» оголосила про евакуаційний потяг на 6 травня. Про це повідомляє сайт товариства.

    Додаткові евакуаційні рейси на 6 травня:

    • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

    Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись

    Напрямки курсування приміських поїздів 6 травня можна переглянути за посиланням.

    Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

    Напередодні «Укрзалізниця» призупинила продаж електронних квитків.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти ООН війна Укрзалізниця Дніпро Львів потяг Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» призначила один евакуаційний потяг на 6 травня