«Укрзалізниця» призначила один евакуаційний потяг на 6 травня

«Укрзалізниця» оголосила про евакуаційний потяг на 6 травня

Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись

АТ «Укрзалізниця» оголосила про евакуаційний потяг на 6 травня. Про це повідомляє сайт товариства.

Додаткові евакуаційні рейси на 6 травня:

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись

Напрямки курсування приміських поїздів 6 травня можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

Напередодні «Укрзалізниця» призупинила продаж електронних квитків.

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