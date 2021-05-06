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    «Укрзалізниця» відновлює міжнародні перевезення. Куди можна їхати в червні

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    На міжнародних маршрутах буде посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів - «Укрзалізниця» відновлює міжнародні перевезення. Куди можна їхати в червні
    На міжнародних маршрутах буде посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів
    Фото: Укрзалізниця-Ukrzaliznytsia

    «Укрзалізниця» вже отримала погодження щодо курсування безпересадкових вагонів Київ-Відень із червня

    «Укрзалізниця» має намір з червня розпочати відновлення міжнародних пасажирських перевезень. Зокрема вже досягнуті попередні домовленості щодо відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною.

    Крім того, ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.

    «Наразі в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Це дає змогу вести перемовини із залізничними адміністраціями країн-сусідів щодо відновлення міжнародних маршрутів. Минулого тижня оглянули готовність інфраструктури на заході країни, яка межує з країнами Європи. Тут ми розпочали низку проєктів та робіт. Тож можу з упевненістю сказати, що Укрзалізниця готова до відновлення цих перевезень», – зазначив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

    Зокрема, «Укрзалізниця» вже отримала погодження щодо курсування безпересадкових вагонів Київ-Відень із червня. Також планується відновити поїзди, що курсують на маршруті Чоп–Захонь.

    На міжнародних маршрутах буде посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Інформацію щодо правил в’їзду в іноземні країни та обмежень, які діють на їхній території, треба уточнювати на сайтах посольств.

    Нагадаємо, що після відновлення міжнародного пасажирського сполучення пасажири зможуть придбати квитки до Білорусі та у зворотньому напрямку онлайн.

    «Укрзалізниця» у зв’язку з виходом Житомирської області з «червоної» зони з 5 травня відновила рух поїздів усією країною без обмежень.

    Теги: Київ Укрзалізниця Відень перевезення
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