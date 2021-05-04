«Укрзалізниця» відновила висадку та посадку пасажирів у Житомирській області

З 5 травня поїзди по всій країні курсують без обмежень

Тепер усі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні

«Укрзалізниця» у зв’язку з виходом Житомирської області з «червоної» зони з 5 травня відновлює рух поїздів усією країною без обмежень. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Як зазначається, з 00:01 середи, 5 травня, буде відкрито висадку-посадку, а також продаж проїзних документів до/ від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичи та Олевськ.

Зокрема, йдеться про рейси:

№13/14 Київ – Солотвино;

№29/30 Київ – Ужгород;

№43/44 Івано–Франківськ – Київ;

№45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№58/57 Ковель – Одеса;

№88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№98/97 Ковель – Київ;

№134/133 Миколаїв – Рахів;

№142/141 Львів – Бахмут;

№188/187 Ковель – Миколаїв;

№743/744 Київ – Львів.

«Тепер усі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» закликали дотримуватися маскового режиму у дорозі, ретельно мити руки та утриматися від подорожей, якщо людина погано почувається.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» збільшить кількість додаткових поїздів на травневі свята.