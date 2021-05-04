«Укрзалізниця» відновила висадку та посадку пасажирів у Житомирській області
Тепер усі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні
Як зазначається, з 00:01 середи, 5 травня, буде відкрито висадку-посадку, а також продаж проїзних документів до/ від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичи та Олевськ.
Зокрема, йдеться про рейси:
- №13/14 Київ – Солотвино;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №43/44 Івано–Франківськ – Київ;
- №45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- №58/57 Ковель – Одеса;
- №88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- №98/97 Ковель – Київ;
- №134/133 Миколаїв – Рахів;
- №142/141 Львів – Бахмут;
- №188/187 Ковель – Миколаїв;
- №743/744 Київ – Львів.
«Тепер усі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні», – йдеться в повідомленні.
В «Укрзалізниці» закликали дотримуватися маскового режиму у дорозі, ретельно мити руки та утриматися від подорожей, якщо людина погано почувається.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» збільшить кількість додаткових поїздів на травневі свята.