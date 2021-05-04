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    «Укрзалізниця» відновила висадку та посадку пасажирів у Житомирській області

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    З 5 травня поїзди по всій країні курсують без обмежень - «Укрзалізниця» відновила висадку та посадку пасажирів у Житомирській області
    З 5 травня поїзди по всій країні курсують без обмежень
    Ілюстративне фото

    Тепер усі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні

    «Укрзалізниця» у зв’язку з виходом Житомирської області з «червоної» зони з 5 травня відновлює рух поїздів усією країною без обмежень. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

    Як зазначається, з 00:01 середи, 5 травня, буде відкрито висадку-посадку, а також продаж проїзних документів до/ від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичи та Олевськ.

    Зокрема, йдеться про рейси:

    • №13/14 Київ – Солотвино;
    • №29/30 Київ – Ужгород;
    • №43/44 Івано–Франківськ – Київ;
    • №45/46 Ужгород – Лисичанськ;
    • №58/57 Ковель – Одеса;
    • №88/87 Ковель – Новоолексіївка;
    • №98/97 Ковель – Київ;
    • №134/133 Миколаїв – Рахів;
    • №142/141 Львів – Бахмут;
    • №188/187 Ковель – Миколаїв;
    • №743/744 Київ – Львів.

    «Тепер усі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні», – йдеться в повідомленні.

    В «Укрзалізниці» закликали дотримуватися маскового режиму у дорозі, ретельно мити руки та утриматися від подорожей, якщо людина погано почувається.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» збільшить кількість додаткових поїздів на травневі свята.

    Теги: Київ Одеса свята Укрзалізниця Львів Житомир Ужгород Новоград-Волинський
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