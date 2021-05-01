«Укрзалізниця» запускає приміську електричку з вагонами для перевезення велосипедів

Упродовж найближчого часу компанія прийме в експлуатацію та випустить на колію десять відремонтованих вагонів

«Укрзалізниця» запускає електропоїзд, адаптований для перевезення велосипедів. Електричка курсуватиме в межах регіональної філії «Південно-Західна залізниця». Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Упродовж найближчого часу залізниця прийме в експлуатацію та випустить на колію десять відремонтованих вагонів.

«При плануванні ремонтів було вирішено обладнати вагони місцями для перевезень велосипедів, а також збільшити зручність користування. Кріплення для велосипедів розташовані в першому та десятому вагонах», – ідеться у повідомленні.

Також поремонтовані вагони модернізували. Зокрема, для зручності пасажирів встановили блоки сидінь із покращеними ергономічними властивостями, вагони обладнали сучасним освітленням, тонованими склопакетами.

Крім того, у вагонах з’явилася нова сучасну пожежна сигналізація з датчиками на вогонь і задимлення, відеонагляд для попередження вандалізму, вагон облаштований відеокамерами по зовнішньому периметру і в голові поїзда.

Наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів, обіцяють в «Укрзалізниці».

Раніше стало відомо, що поліція та воєнізована охорона проводитимуть «рейди» в поїздах «Укрзалізниці» під час травневих свят і стежитимуть за тим, аби пасажири носили маски.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» збільшить кількість додаткових поїздів на травневі свята.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» розпочинає продаж квитків на додаткові рейси, присвячені до Великодніх свят.