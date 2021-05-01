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    «Укрзалізниця» запускає приміську електричку з вагонами для перевезення велосипедів

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    Електричка курсуватиме в межах регіональної філії &laquo;Південно-Західна залізниця&raquo; - «Укрзалізниця» запускає приміську електричку з вагонами для перевезення велосипедів
    Електричка курсуватиме в межах регіональної філії «Південно-Західна залізниця»
    Фото: з відкритих джерел

    Упродовж найближчого часу компанія прийме в експлуатацію та випустить на колію десять відремонтованих вагонів

    «Укрзалізниця» запускає електропоїзд, адаптований для перевезення велосипедів. Електричка курсуватиме в межах регіональної філії «Південно-Західна залізниця». Про це повідомили у пресслужбі компанії.

    Упродовж найближчого часу залізниця прийме в експлуатацію та випустить на колію десять відремонтованих вагонів.

    «При плануванні ремонтів було вирішено обладнати вагони місцями для перевезень велосипедів, а також збільшити зручність користування. Кріплення для велосипедів розташовані в першому та десятому вагонах», – ідеться у повідомленні.

    Також поремонтовані вагони модернізували. Зокрема, для зручності пасажирів встановили блоки сидінь із покращеними ергономічними властивостями, вагони обладнали сучасним освітленням, тонованими склопакетами.

    Крім того, у вагонах з’явилася нова сучасну пожежна сигналізація з датчиками на вогонь і задимлення, відеонагляд для попередження вандалізму, вагон облаштований відеокамерами по зовнішньому периметру і в голові поїзда.

    Наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів, обіцяють в «Укрзалізниці».

    Раніше стало відомо, що поліція та воєнізована охорона проводитимуть «рейди» в поїздах «Укрзалізниці» під час травневих свят і стежитимуть за тим, аби пасажири носили маски.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» збільшить кількість додаткових поїздів на травневі свята.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» розпочинає продаж квитків на додаткові рейси, присвячені до Великодніх свят.

    Теги: свята Укрзалізниця залізниця поліція велосипед перевезення охорона
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