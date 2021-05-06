Укрзалізниця» заплатить 75 тис. грн компенсації доньці чоловіка, якого переїхала електричка

Слідство з’ясувало, що чоловік із порушеннями переходив залізничну колію

Ленінський районний суд Харкова частково задовольнив цивільний позов жінки до регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» і стягнув на її користь 75 тис. грн моральної шкоди за завдану смерть батька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 27 квітня.

Позивачка просила суд стягнути 687 тис. грн моральної компенсації з «Укрзалізниці». Свої претензії до компанії жінка аргументувала тим, що у лютому 2016 року під час переходу залізничної колії на станції Чугуїв Харківської області на її батька наїхав електропоїзд № 6814 сполученням Гракове-Лосєве. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Натомість «Укрзалізниця» просила суд відмовити у задоволенні позову, оскільки постраждалий перебігав залізничні колії, коли до потяга залишилося менше 400 м. Також слідство підтвердило факт порушення загиблим чоловіком правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

Водночас суд дійшов висновків, що у спірному випадку ДТП мала місце внаслідок експлуатації джерела підвищеної небезпеки (потяга) та поведінки потерпілого, а не внаслідок умислу потерпілого.

«Враховуючи той факт, що причиною нещасного випадку, який стався з чоловіком, є невиконання останнім вимог Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України, розмір моральної шкоди суд визначив на суму 75 тис. грн., який відповідає принципам розумності і справедливості. Крім того, суд зазначає, що сам факт загибелі батька позивачки під час ДТП є безумовним свідченням глибини та тривалості моральних страждань останньої, враховуючи те, що, згідно з частиною першою статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», – сказано у рішенні суду.

Нагадаємо, в ніч на 23 квітня між залізничними станціями «Заворичі» та «Бобровиця» у Броварському районі Київської області біля платформи «Трубіж» вантажний потяг наїхав на чоловіка. Він отримав травми, несумісні з життям.