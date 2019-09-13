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    Економіка та фінанси

    В Укрзалізниці з’явилась послуга онлайн-замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю

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    Щоб замовити поїздку в спецвагоні, потрібно зареєструватись у кабінеті користувача, ввести особисті дані та інформацію про маршрут - В Укрзалізниці з’явилась послуга онлайн-замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю
    Щоб замовити поїздку в спецвагоні, потрібно зареєструватись у кабінеті користувача, ввести особисті дані та інформацію про маршрут

    Наразі у залізничників 15 таких вагонів, 12 з яких – надаються на замовлення, ще три курсують постійними маршрутами

    Укрзалізниця відсьогодні, 13 вересня,  запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю.

    Про це повідомив керівник підприємства Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, наразі у залізничників 15 таких вагонів, 12 з яких – надаються на замовлення. Ще три курсують постійними маршрутами.

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    «Щоб замовити поїздку в такому вагоні, потрібно зареєструватись у кабінеті користувача, ввести особисті дані та інформацію про маршрут. Обов'язково вказати, чи потрібна пасажиру допомога працівників вокзалу під час посадки та висадки з поїзда, уточнити чи буде в дорозі супровід», - йдеться у повідомленні Кравцова.

    Підтвердження броні пасажирам повинно приходити на електронну пошту.

    Бронювання спецвагонів для людей з інвалідністю – не єдине нововведення.

    «На черзі сервіси з онлайн-замовлення вагонів-автомобілевозів та лист очікування (довгоочікуваний) при купівлі квитків», - додав Кравцов.

    Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці повідомили, що продали понад 8,5 мільйонів квитків онлайн. За допомогою інтернет-сервісів пасажири купили 112 мільйонів проїзних документів, а частка квитків, куплених через нтернет перевищила 56%.

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