«Укрзалізниця» скасовує продаж квитків у Слов'янськ



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Продаж квитків в Слов'янськ тимчасово призупинено

Пасажирам пропонують проїзд до Краматорська або повернення повної вартості квитків

Із 6 червня «Укрзалізниця» тимчасово призупиняє продаж квитків в Слов'янськ через посилення карантину в місті. Також будуть скасовані всі зупинки у населеному пункті.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Наголошується, що зараз зупинку в Слов'янську здійснювали три поїзди далекого прямування:

№1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка;

№712/711 Київ - Костянтинівка;

№126/125 Київ - Костянтинівка.

«Укрзалізниця» з 6 червня тимчасово скасовує зупинку поїздів дальнього та приміського сполучення на станції Слов'янськ і припинить продаж квитків з призначенням на цей місто. Вимушена міра продиктована рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької обласної державної адміністрації», - йдеться в повідомленні.

Пасажирам пропонують проїзд до Краматорська або повернення повної вартості квитків.

Також не будуть здійснювати зупинки на станції Шпичкіно, Слов'янськ, Їм. Кожушко, Славкурорт, Шидловська такі приміські поїзди:

№6018 Фенольна - Лиман;

№6225 Святогірськ - Краматорськ;

№6002 Слов'янськ - Святогірськ;

№6208Словьянськ - Курдюмівка;

№6231 Святогірськ - Фенольна;

№6244 Фенольна - Близнюки;

№6251 Близнюки - Фенольна;

№6072 Фенольна - Слов'янськ;

№6004 Костянтинівка - Лиман;

№6249 Лиман - Фенольна;

№6219 Лиман - Близнюки.

Продаж квитків та зупинки будуть відновлені після рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на Трійцю.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифровий паспорт.

Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.