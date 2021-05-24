«Укрзалізниця» запускає потяг, який поєднає три туристичні регіони

Потяг № 807/808 Івано-Франківськ-Ківерці курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи

З 29 травня «Укрзалізниця» запускає «Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ-Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони – Волинь, Галичину та Прикарпаття. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Потяг № 807/808 Івано-Франківськ-Ківерці курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи. Відправлення з Івано-Франківська о 15:20, прибуття до Луцька о 23:30 (о 23:50 - до Ківерців). Експрес проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк», – йдеться в повідомленні.

У зворотному напрямку «Прикарпатський експрес» вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Відправлення з Ківерців – о 5:14 ранку (о 5:30 з Луцьку), прибуття до Івано-Франківська о 13:38.

Щочетверга потяг курсуватиме маршрутом Львів -Івано-Франківськ (відправлення зі Львова о 9:59, прибуття до Івано-Франківська о 13.38). А з 2 червня кожної середи потяг № 807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом (відправлення з Ківерців о 5:14, прибуття до Львова о 9:51).

Як раніше повідомляв «Главком», компанія «Укрзалізниця» спільно з електронною онлайн-бібліотекою Librarius починає тестування послуги інтерактивної бібліотеки у поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті+. Як повідомляє пресслужба перевізника, скористатись бібліотекою може кожен пасажир за посиланням або за допомогою інформаційних наліпок з QR-кодом у вагонах поїздів.