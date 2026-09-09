«Укрзалізниця» повідомила про затримки понад 20 поїздів

Затримки можна відстежувати в реальному часі на сайті компанії

Найбільше запізнюється рейс з Миколаєва до Львова – його відставання від графіка перевищує 12 годин

У середу, 9 вересня, низка рейсів «Укрзалізниці» суттєво вибилася з графіка. Про це повідомила «Укрзалізниця», передає «Главком».

Найбільше затримується поїзд №109/110 Миколаїв – Львів. Його відставання від графіка становить 12 годин 20 хвилин.

Поїзд №31/32 Запоріжжя – Пшемисль затримується на 4 години 53 хвилини, а №3/4 Дніпро – Ужгород – на 4 години 52 хвилини.

Ще один рейс із Миколаєва до Києва відстає від графіка на три години. Поїзд №143/144 Суми – Рахів затримується на 2 години 43 хвилини, а №39/40 Запоріжжя – Солотвино – на 2 години 5 хвилин.

Затримки також зафіксували на напрямках до Львова, Закарпаття, Польщі, Києва, Харкова та інших міст.

Зокрема, на 1 годину 51 хвилину затримуються поїзди №257/258 Черкаси – Ясіня та №129/130 і №131/132 Полтава/Кременчук – Мукачево.

«Укрзалізниця» наразі не називає офіційної причини масових затримок. Водночас рух поїздів може коригуватися через безпекову ситуацію та російські атаки, які регулярно впливають на роботу залізничної інфраструктури.

У компанії зазначили, що інформація про час затримки оновлюється автоматично, тож фактичне відставання поїздів може змінюватися.

Вранці 9 вересня російський безпілотник атакував потяг сполученням «Харків – Ізюм» на Харківщині. Унаслідок атаки уламкові поранення отримали семеро людей – працівники залізниці та пасажири. Більшість травм, попередньо, незначні.

Нагадаємо, 8 вересня російські війська протягом дня тричі атакували пасажирські поїзди «Укрзалізниці». Одна з атак призвела до поранення пасажирів уламками. Під час удару по регіональному поїзду Дніпро – Запоріжжя загинула провідниця.