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Російський дрон влучив у вагон потяга «Харків – Ізюм»: є постраждалі

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Російський дрон влучив у вагон потяга «Харків – Ізюм»: є постраждалі
Потяг «Харків – Ізюм» після влучання
Фото: Ізюмська МВА

Внаслідок ворожої атаки попередньо постраждали 7 осіб

Вранці 9 вересня російський безпілотник атакував потяг сполученням «Харків – Ізюм» на Харківщині. Попередньо, внаслідок удару постраждали люди. Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація, передає «Главком».

Атака сталася близько 10:00 на залізничній станції поблизу села Іскра. Російський безпілотник влучив у задню частину потяга.

За даними «Укрзалізниці», поїзд зупинився для евакуації, завдяки чому пасажирів та працівників вдалося вчасно вивести із зони небезпеки. Водночас уламки розлетілися на значну відстань. Унаслідок атаки уламкові поранення отримали семеро людей – працівники залізниці та пасажири. Більшість травм, попередньо, незначні.

Після удару виникла пожежа. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Інформація про стан потерпілих та інші наслідки атаки наразі уточнюється.

Це вже не перший удар російських військ по пасажирських потягах в Україні за останні дні.

Напередодні, 8 вересня російські війська атакували регіональний потяг «Дніпро – Запоріжжя». Пасажирів завчасно евакуювали після виявлення загрози, тому вони не постраждали. Водночас загинула провідниця, яка після оголошення евакуації повернулася до потяга.

Того ж дня на Сумщині російські військові атакували приміський дизель-поїзд. Через те, що люди не встигли відійти на безпечну відстань, є потерпілі з уламковими пораненнями.

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