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Суд у Росії вперше визнав призов по мобілізації незаконним

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Суд у Росії вперше визнав призов по мобілізації незаконним
21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив початок «часткової мобілізації» у РФ
фото з відкритих джерел

Мобілізований відмовився відмовився йти на війну та оскаржив свою мобілізацію 

Гатчинський суд Ленінградської області (Росія) задовольнив позов мобілізованого Павла Мушуманського та визнав його призов незаконним. Про це повідомив голова правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

Це рішення, за словами правозахисника, стало першим у російській судовій практиці, пише Радіо Свобода.

У своєму позові Мушуманський пояснив відмову від призову в армію тим, що не може «виконувати накази, спрямовані на знищення, ураження живих людей».

Мушуманський – євангеліст, який раніше через релігійні переконання проходив альтернативну військову службу в психоневрологічному інтернаті Кінгісеппа. Після оголошення «часткової» мобілізації в РФ його призвали та відправили у військову частину.

12 жовтня чоловік звернувся до суду, і той припинив рішення про мобілізацію до розгляду справи по суті.

На початку листопада суд у Республіці Башкортостан задовольнив позови 23 працівників Білорецького металургійного комбінату про скасування їхньої мобілізації на війну в Україну. Військкомат, через який були призвані працівники меткомбінату, повідомив про намір подати апеляцію на ухвалене судом рішення.

Нагадаємо, що Росія планує провести з 10 грудня чергову хвилю прихованої мобілізації.

Відомо, що мобілізовані росіяни обманом потрапляють на передову, дехто із загарбників уже думає про самовільне залишення військової частини. 

Також у Підмосков'ї в парку «Патріот» мобілізовані, яких готують до відправки на фронт, влаштували бунт, один із військовослужбовців спочатку в нецензурній формі вилаяв командувача частиною, а потім ударив його.

1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей. 

У ЗМІ з'явилася інформація, що у Росії після закінчення осіннього призову може початися друга хвиля мобілізації

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

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Теги: мобілізація Україна росія суд війна

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