Відстрочка від призову: нардепи готують зміни

У Раді готують зміни щодо відстрочки від призову для студентів і не лише

У Верховній раді пропонують звільняти від служби студентів, асистентів-стажистів, аспірантів та інших

До Верховної Ради направили на розгляд проєкт закону щодо звільнення від призову студентів, асистентів-стажистів, аспірантів та інших. Метою законопроєкту є збереження науково-технічного потенціалу країни. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту Закону.

Нардепи запропонували внести зміни до проєкту Закону до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Законопроєкт націлений на усунення дискримінації певних категорій громадян в нормативних актах. Планується, що він допоможе забезпечити права осіб, які вже були мобілізовані з огляду на незнання своїх прав.

Пропонується звільняти від військової служби:

здобувачів професійної освіти;

здобувачів фахової передвищої освіти;

здобувачів вищої освіти;

асистентів-стажистів;

аспірантів;

докторантів.

У документі зазначено, що ухвалення законопроєкту дозволить усунути чинні неузгодженості у законодавстві. Також планується, що він сприятиме збереженню науково-технічного потенціалу держави та кадрової бази фахівців.

«Це убезпечить подальший розвиток економіки, відтворення і розвиток високотехнологічних галузей господарства, зокрема у сфері військово-промислового комплексу. З іншого боку, всі представники даної категорії можуть продовжити службу за власним бажанням, в тому числі за контрактом», – додали у пояснювальній записці.

До Верховної Ради внесено проєкт закону 4 листопада. Того ж дня його було передано на розгляд керівництву і направлено на розгляд Комітету.

Нагадаємо, депутати парламенту запропонували дозволити виїзд з України військовим Збройних сил України, щоб вони змогли побачитися зі своїми рідними у відпустці.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити студентам виїжджати на навчання за кордон, адже вони не підлягають мобілізації.