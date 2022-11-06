Відстрочка від призову: нардепи готують зміни
У Верховній раді пропонують звільняти від служби студентів, асистентів-стажистів, аспірантів та інших
До Верховної Ради направили на розгляд проєкт закону щодо звільнення від призову студентів, асистентів-стажистів, аспірантів та інших. Метою законопроєкту є збереження науково-технічного потенціалу країни. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту Закону.
Нардепи запропонували внести зміни до проєкту Закону до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Законопроєкт націлений на усунення дискримінації певних категорій громадян в нормативних актах. Планується, що він допоможе забезпечити права осіб, які вже були мобілізовані з огляду на незнання своїх прав.
Пропонується звільняти від військової служби:
- здобувачів професійної освіти;
- здобувачів фахової передвищої освіти;
- здобувачів вищої освіти;
- асистентів-стажистів;
- аспірантів;
- докторантів.
У документі зазначено, що ухвалення законопроєкту дозволить усунути чинні неузгодженості у законодавстві. Також планується, що він сприятиме збереженню науково-технічного потенціалу держави та кадрової бази фахівців.
«Це убезпечить подальший розвиток економіки, відтворення і розвиток високотехнологічних галузей господарства, зокрема у сфері військово-промислового комплексу. З іншого боку, всі представники даної категорії можуть продовжити службу за власним бажанням, в тому числі за контрактом», – додали у пояснювальній записці.
До Верховної Ради внесено проєкт закону 4 листопада. Того ж дня його було передано на розгляд керівництву і направлено на розгляд Комітету.
Нагадаємо, депутати парламенту запропонували дозволити виїзд з України військовим Збройних сил України, щоб вони змогли побачитися зі своїми рідними у відпустці.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити студентам виїжджати на навчання за кордон, адже вони не підлягають мобілізації.
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