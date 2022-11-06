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Відстрочка від призову: нардепи готують зміни

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Відстрочка від призову: нардепи готують зміни
У Раді готують зміни щодо відстрочки від призову для студентів і не лише
фото з відкритих джерел

У Верховній раді пропонують звільняти від служби студентів, асистентів-стажистів, аспірантів та інших

До Верховної Ради направили на розгляд проєкт закону щодо звільнення від призову студентів, асистентів-стажистів, аспірантів та інших. Метою законопроєкту є збереження науково-технічного потенціалу країни. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту Закону.

Нардепи запропонували внести зміни до проєкту Закону до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Законопроєкт націлений на усунення дискримінації певних категорій громадян в нормативних актах. Планується, що він допоможе забезпечити права осіб, які вже були мобілізовані з огляду на незнання своїх прав.

Пропонується звільняти від військової служби:

  • здобувачів професійної освіти;
  • здобувачів фахової передвищої освіти;
  • здобувачів вищої освіти;
  • асистентів-стажистів;
  • аспірантів;
  • докторантів.

У документі зазначено, що ухвалення законопроєкту дозволить усунути чинні неузгодженості у законодавстві. Також планується, що він сприятиме збереженню науково-технічного потенціалу держави та кадрової бази фахівців.

«Це убезпечить подальший розвиток економіки, відтворення і розвиток високотехнологічних галузей господарства, зокрема у сфері військово-промислового комплексу. З іншого боку, всі представники даної категорії можуть продовжити службу за власним бажанням, в тому числі за контрактом», – додали у пояснювальній записці.

До Верховної Ради внесено проєкт закону 4 листопада. Того ж дня його було передано на розгляд керівництву і направлено на розгляд Комітету.

Нагадаємо, депутати парламенту запропонували дозволити виїзд з України військовим Збройних сил України, щоб вони змогли побачитися зі своїми рідними у відпустці

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити студентам виїжджати на навчання за кордон, адже вони не підлягають мобілізації.

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Теги: Верховна Рада мобілізація навчання кордон звільнення

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