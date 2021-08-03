  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Без «Укрпошти»: із 1 вересня пенсіонери мають отримувати виплати через банки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пенсіонери мають вибрати один з банків і відкрити в ньому рахунок - Без «Укрпошти»: із 1 вересня пенсіонери мають отримувати виплати через банки
    Пенсіонери мають вибрати один з банків і відкрити в ньому рахунок

    Пенсії в Україні будуть виплачувати по-новому

    В Україні з 1 липня зросла мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж, а з 1 вересня пенсіонери, які до цього часу отримували гроші через «Укрпошту», мають вибрати один з банків і відкрити в ньому рахунок.

    Для цього Міністерство фінансів уповноважило 44 банки, список яких опубліковано на сайті Мінфіну.

    Для отримання пенсії через банк, пенсіонеру потрібно відкрити в ньому рахунок і подати відповідну заяву. Його необхідно або особисто подати до органу Пенсійного фонду за місцем проживання, або залишити в банку, а він вже передасть його в ПФ.

    Пенсіонери, які не зроблять цього до 1 вересня, будуть отримувати свої виплати через поточний рахунок «Ощадбанку», який буде відкритий за зверненням Пенсійного фонду. Пенсіонеру повідомлять про це.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пенсіонерам готують додаткові виплати в розмірі 400 гривень, при цьому такі щомісячні надбавки очікують тільки категорії громадян, у яких є достатній страховий стаж.

    Читайте також:
    Теги: пенсіонери банк гроші пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Без «Укрпошти»: із 1 вересня пенсіонери мають отримувати виплати через банки