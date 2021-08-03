Без «Укрпошти»: із 1 вересня пенсіонери мають отримувати виплати через банки

Пенсіонери мають вибрати один з банків і відкрити в ньому рахунок

Пенсії в Україні будуть виплачувати по-новому

В Україні з 1 липня зросла мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж, а з 1 вересня пенсіонери, які до цього часу отримували гроші через «Укрпошту», мають вибрати один з банків і відкрити в ньому рахунок.

Для цього Міністерство фінансів уповноважило 44 банки, список яких опубліковано на сайті Мінфіну.

Для отримання пенсії через банк, пенсіонеру потрібно відкрити в ньому рахунок і подати відповідну заяву. Його необхідно або особисто подати до органу Пенсійного фонду за місцем проживання, або залишити в банку, а він вже передасть його в ПФ.

Пенсіонери, які не зроблять цього до 1 вересня, будуть отримувати свої виплати через поточний рахунок «Ощадбанку», який буде відкритий за зверненням Пенсійного фонду. Пенсіонеру повідомлять про це.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пенсіонерам готують додаткові виплати в розмірі 400 гривень, при цьому такі щомісячні надбавки очікують тільки категорії громадян, у яких є достатній страховий стаж.

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