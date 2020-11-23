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    Економіка та фінанси

    Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні в два рази менші ніж в Європі, – Eurostat

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    Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні в два рази менші ніж в Європі, – Eurostat

    Останній раз ціни на електроенергію для населення переглядалися в березні 2017 року

    Ціна на електроенергію в Україні для бізнесу за І півріччя 2020 року були в 2,1 рази нижчою, ніж в країнах Європейського Союзу, а для населення – в 4,5 рази менше.

    Про це повідомляє агентство ExPro, з посиланням на дані статистичної служби ЄС – Eurostat.

    За даними Eurostat, у першому півріччі 2020 р кінцева ціна на електроенергію для непобутових споживачів в Україні склала – 0,071 €/кВт.год або 2,04 грн/кВт.год, за курсом НБУ. 

    В той же час середнє значення ціни по 27 країнам ЄС в даний період становило – 0,153 €/кВт (4,38 грн/кВт), що у 2,14 рази більше ніж в Україні.

    При порівнянні з суміжними країнами ЄС, вартість електроенергії для бізнесу в Україні менше за: Словаччину – у 2,2 рази, Польщу – у 1,8 рази, Румунію – 1,7 рази, Угорщину – у 1,7 рази.

    При цьому, за даними європейської статистичної служби, вартість електроенергії для населення в Україні, у І півріччі 2020 року становила – 0,047 €/кВт.год (або 1,33 грн/кВт.год, за курсом НБУ), що у 4,56 рази менше за середній показник вартості е/е для населення в ЄС – 0,213 €/кВт.год (6,08 грн/кВт.год).

    Нагадаємо, останній раз ціни на електроенергію для населення переглядалися в березні 2017 року.

    Теги: ЄС ціни електроенергія
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