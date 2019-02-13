Уряд частково дозволив Супрун виконувати обов'язки міністра



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Супрун дозволили підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин

Кабінет міністрів України прийняв розпорядження, яким дозволив Уляні Супрун частково виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, Супрун дозволили підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин. Утім вона не може виконувати повноваження міністра як члена Кабінету міністрів, зазначили в МОЗ.

«Розпорядження уряду дозволяє затвердити розподіл вакцин і ліків у регіони, відправити на закордонне лікування 44 українців, продовжити процес будівництва дитячої лікарні «ОХМАТДИТ» та закупівлю обладнання та інші рішення, що потребують негайного затвердження. Ці документи будуть підписані найближчим часом», — вказало міністерство.

У відомстві зазначили, що це розпорядження є консолідованим рішенням уряду.

«Розпорядження дозволяє розблокувати найбільш критичні питання роботи МОЗ. Цей винятковий крок Кабінету міністрів є відповіддю на те, що робота МОЗ України була заблокована рішенням Окружного адміністративного суду Києва», — повідомили у МОЗ.

Раніше у МОЗ зазначили, що судова заборона на виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун блокує доставку ліків на суму понад 633 мільйони гривень у медичні заклади.

Утім в Окружному адміністративному суді Києва заявивли, що обмежили Уляні Супрун як очільниці Міністерства охорони здоров’я лише дві функції: можливість брати участь в засіданнях Кабміну, можливість визначати стратегічні плани.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.