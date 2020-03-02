Уряд оштрафував бізнес на 2 млрд гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутат із фракції «Європейська солідарність» Ніна Южаніна

Депутатка переконана, що таким чином, Оксана Маркарова та ергій Верланов мають можливість покриття бюджетного дефіциту за рахунок штрафів, які накладають на легальний бізнес

Діюча влада (в тому числі голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев) продовжуть знищувати український бізнес. Про це написала народний депутат фракції «Європейська солідарність» Ніна Южаніна у Facebook.

За словами депутатки, уряд оштрафував бізнес на 2 млрд грн.

«Відтепер до суб’єктів господарювання, які надають послуги зі зберігання пального іншим особам на підставі ліцензії на право зберігання пального, застосовується штрафна санкція у розмірі 500 тис. грн. Підкреслю: не до тих, які здійснюють діяльність без ліцензії, а до тих, які отримали відповідну ліцензію», - написала вона.

Як зазначила Южаніна, саме таке положення міститься у прийнятому нещодавно законі №465 (він же законопроєкт №1209-1, що був нібито технічним), який набрав чинності 27 лютого 2020 року.

«До другого читання законопроєкту №1209-1 паном Гетманцевим у нерегламентний спосіб (від неіснуючого суб’єкта законодавчої ініціативи — Комітет) була подана поправка №92, згідно з якою штраф у розмірі 500 тис. грн буде застосовуватися лише за те, що ти зберігаєш пальне для інших осіб та маєш для цього всі необхідні дозвільні документи», - додала депутатка.

За даними Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, розміщеного на сайті Державної податкової служби, станом на 17 лютого 2020 року кількість отриманих ліцензій на право зберігання пального становить 4353.

«Тобто вже 27 лютого Мінфін заробив до державного бюджету понад 2 млрд грн у вигляді штрафів», наголосила Южаніна.

із .

«Хто «підсунув» поправку Гетманцеву, хто має відповісти за таку «технічну поправку»? — питання риторичні. Знищується «підсунутими» законами №128 і №129 мікробізнес, очевидно, переходять до середнього і великого», - резюмувала вона.