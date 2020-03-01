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    Економіка та фінанси

    В Україні скоро з’явиться новий вид документів

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    В Україні скоро з’явиться новий вид документів

    В Україні скоро почне діяти закон про електронні розрахункові документи

    В Україні скоро з’явиться новий вид документів на офіційному рівні – QR-коди й електронні чеки будуть прирівнюватися до своїх паперових аналогів.

    Про це йдеться в Законі про РРО, де планують внести визначення «електронний розрахунковий документ». Це допоможе багатьом українцям обмінювати товари й доводити факт купівлі без наявності паперового чека.

    Придбання прав електронними розрахунковими документами, таких як QR-код та електронний чек, рівних з їх паперовими аналогами, очікується з 19 квітня 2020 року. Реалізує це Закон України від 20.09.2019 р. № 128-IX.

    Продавець при продажу товару зможе відтворювати на екрані програмного РРО (дисплеї, на якому інстальовано програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом, або відправити електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.

    Розрахунковий документ повинні видати або створити в електронній формі не пізніше моменту передачі товару (послуги).

    Це нововведення має суттєво спростити українцям можливість повернення або обміну товару, а також довести права на його володіння.

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