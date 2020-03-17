  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Уряд передумав розділяти Мінекономіки: названо ймовірного очільника відомства

    • Розсилка
    <p>Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства має очолити Ігор Петрашко</p> - Уряд передумав розділяти Мінекономіки: названо ймовірного очільника відомства

    Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства має очолити Ігор Петрашко

    Фото: agropolit

    Влада відмовилась від планів розділити відомство на дві частини — Міністерство економіки та Міністерство аграрної політики

    Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства має очолити Ігор Петрашко.

    Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив депутатам під час засідання фракції «Слуга народу», розповів hromadske депутат Юрій Камельчук.

    Також він додав, що влада відмовилась від планів розділити відомство на дві частини — Міністерство економіки та Міністерство аграрної політики — й залишить його у нинішньому вигляді.

    За даними сайту latifundist, Ігор Петрашко у 2004-2007 роках працював спочатку у московському, а потім у київському представництві компанії Ernst&Young, працював в інвестиційній компанії «Тройка Діалог Україна», до 2013 року очолював департамент корпоративного бізнесу «Сбербанка Росії».

    З квітня 2013 року працює в агрохолдингу Ukrlandfarming.

    Раніше колишній очільник Міністерства економіки та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що на даному етапі недоцільно розділяти Мінекономіки.

    Як повідомлялося, Милованов пояснив, чому відмовився від посади міністра в новому уряді.

    Читайте також:
    Кабмін міністр депутат кадрові зміни Мінекономіки Сбербанк Росії партія Слуга народу Украина UkrLandFarming уряд влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ