Уряд передумав розділяти Мінекономіки: названо ймовірного очільника відомства



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Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства має очолити Ігор Петрашко Фото: agropolit

Влада відмовилась від планів розділити відомство на дві частини — Міністерство економіки та Міністерство аграрної політики

Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства має очолити Ігор Петрашко.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив депутатам під час засідання фракції «Слуга народу», розповів hromadske депутат Юрій Камельчук.

Також він додав, що влада відмовилась від планів розділити відомство на дві частини — Міністерство економіки та Міністерство аграрної політики — й залишить його у нинішньому вигляді.

За даними сайту latifundist, Ігор Петрашко у 2004-2007 роках працював спочатку у московському, а потім у київському представництві компанії Ernst&Young, працював в інвестиційній компанії «Тройка Діалог Україна», до 2013 року очолював департамент корпоративного бізнесу «Сбербанка Росії».

З квітня 2013 року працює в агрохолдингу Ukrlandfarming.

Раніше колишній очільник Міністерства економіки та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що на даному етапі недоцільно розділяти Мінекономіки.

Як повідомлялося, Милованов пояснив, чому відмовився від посади міністра в новому уряді.

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