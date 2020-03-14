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    Політика

    Зеленський звільнив двох заступників Баканова

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    Зеленський звільнив двох заступників Баканова

    Новопризначений заступник керував затриманням «діамантового прокурора»

    Президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови СБУ Івана Баканова – Карпенка Олександра та Нескромного Дмитра та одразу призначив першим заступником Василя Малюка.

    Про це стало відомо з наказу президента, опублікованому на офіційному сайті.

    Так, Карпенко був призначений на посаду заступника в липні минулого року, а Нескромний займав пост першого заступника Баканова та начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю з листопада 2019 року.

    Крім цього, він керував затриманням «діамантового прокурора».

    Також глава держави своїм указом призначив нового голову управління СБУ на Дніпропетровщині – ним став Володимир Краснянський.

    Нагадаємо, раніше Баканов заявляв, що новий закон «Про Службу безпеки України» дозволить спецслужбі перейти на якісно новий рівень у роботі.

    Як повідомлялося, Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони.

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