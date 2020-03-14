Зеленський звільнив двох заступників Баканова
Новопризначений заступник керував затриманням «діамантового прокурора»
Президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови СБУ Івана Баканова – Карпенка Олександра та Нескромного Дмитра та одразу призначив першим заступником Василя Малюка.
Про це стало відомо з наказу президента, опублікованому на офіційному сайті.
Так, Карпенко був призначений на посаду заступника в липні минулого року, а Нескромний займав пост першого заступника Баканова та начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю з листопада 2019 року.
Крім цього, він керував затриманням «діамантового прокурора».
Також глава держави своїм указом призначив нового голову управління СБУ на Дніпропетровщині – ним став Володимир Краснянський.
Нагадаємо, раніше Баканов заявляв, що новий закон «Про Службу безпеки України» дозволить спецслужбі перейти на якісно новий рівень у роботі.
Як повідомлялося, Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони.