Уряд підтримав кандидатуру колишнього шоумена на посаду голови Черкаської ОДА

29 річний телеведучий Скічко пройшов до Верховної Ради у 2019 році за мажоритарним виборчим округом №197 у Черкаській області

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Скічко у минулому був шоуменом та ведучим «Євробачення»

Кабінет міністрів України сьогодні, 20 січня, підтримав кандидатуру народного депутата від «Слуги народу» Олександра Скічка, у минулому шоумена та ведучого «Євробачення», на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. Таке рішення було прийняте на засіданні уряду.

«Я багато працював в області і ґрунтовно знаюся на проблемах. Я особисто брав участь у розробці стратегії розвитку Черкаської області до 2027 року... У цій роботі закладені основні напрямки Черкаської області, за якими ми будемо рухатися», ‒ сказав Скічко.

За його словами, першочерговим завданням буде боротьба з пандемією, підготовка до вакцинації населення, а також продовження програми «Великого будівництва».

Нагадаємо, 29 грудня минулого року президент Володимир Зеленський звільнив голову Черкаської ОДА: на посаді він пробув чотири місяці. Сергій Сергійчук був звільнений згідно з поданою ним заявою.

Сергій Сергійчук до призначення працював в Службі безпеки України і на державній службі. Сергійчук обіцяв – зниження тарифів, запуск поїзда Черкаси – Київ, якісний інтернет в області, знесення незаконних об'єктів на березі Дніпра.

До відома, у 2019 році Скічко переміг в парламентських виборах до Верховної Ради України за 197-м округом (міста Золотоноша, Канів, частина Соснівського району міста Черкас, Золотоніський район, частина Канівського та частина Черкаського районів) в Черкаській області від партії «Слуга народу».

Олександр Скічко з 2017 року одружений з Єлизаветою Юрушевою, донькою бізнесмена Леоніда Юрушева, який володіє одним з найбільших вагонобудівних заводів України – Дніпровагонрембуд. Керують бізнес-активами Юрушева дві його доньки.

Раніше про те, що Скічко «йде у губернатори», повідомив його колега по партії Олександр Качура.

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