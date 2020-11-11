Чому «Батьківщина» голосує за бюджет? ЗМІ розвідали, що виторгувала Тимошенко

Рівно рік тому Юлія Тимошенко вже просувала своїх людей на ряд посад, серед них була і Державна продовольчо-зернова корпорація України

Контроль над Державною продовольчо-зерновою корпорацією можуть віддати «Батьківщині» в обмін на голосування за бюджет

Державна продовольчо-зернова корпорація України може стати розмінною монетою через голосування за бюджет 2021 року: внутрішній розкол у партії «Слуга народу» підштовхує лідерів до пошуку голосів для голосування за бюджет в інших фракціях, зокрема в «Батьківщині». Про це розповіло джерело AgroPolit.com в уряді.

Видання зазначає, що через ці домовленості у вищому керівництві Державної корпорації вже відбулися кадрові зміни з подачі депутатів «Батьківщини» (зокрема, Вадима Івченка народного депутата України, ВО «Батьківщина», члена Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики – ред.) на посаду виконувача обов’язків заступника прийшов колишній очільник «Укрліктрави», ексдепутат облради цієї політсили Андрій Власенко.

Журналісти нагадали, що рівно рік тому Юлія Тимошенко просувала своїх людей на ряд посад, серед них була і Державна продовольчо-зернова корпорація України. У відповідь обіцяла повну підтримку «Батьківщини» при голосуванні в Раді. Закінчилося це публічними «розборками» з президентом Зеленським та переходом Юлії Володимирівни в опозицію.

«Кандидат до Держкорпорації тоді від «Батьківщино» був Власенко Андрій (колишній депутат від БЮТ в Миколаївській облраді). На той час він був радником очільника МЕРТУ Тимофія Милованова щодо ДПЗКУ. Через вихід скандалу в публічну площину його так і не призначили на посаду. Але рівно через рік, після розвалу єдності «Слуги народу» в парламенті, виникла необхідність «збору голосів» в переддень голосування за бюджет. Тут Тимошенко знову включилася в торг і зажадала ДПЗКУ і ще 2 міністерства: екології та агро. Натомість пообіцяла 19 голосів. Поки домовилися тільки за ДПЗКУ. В результаті Власенко був швидко призначений в.о. заступника голови правління ДПЗКУ», – повідомляє AgroPolit.

Вадим Івченко прокоментував для AgroPolit.com ситуацію з призначенням в.о. заступника керівника ДПЗКУ Андрія Власенка.

«Я б не хотів коментувати нісенітниці з приводу кадрової політики Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства. Є чинний міністр, який відповідає і за кадрову політику, і за політику міністерства в цілому, в тому числі і за АПК та всі підприємства, які входять до структури. тому саме він вирішує. кого призначити на ту чи іншу посаду. Що стосується «моїх людей», я скажу так – я був ініціатором постанови про звільнення міністра Петрашка з посади. У мене є інші погляди на розвиток аграрного сектору та економіки в цілому. Я їх публікував у своїх блогах. З очевидних причин я майже рік не спілкувався з міністром і заяви про мій вплив на його рішення дуже сильно перебільшені», – заявив Вадим Івченко.

Як повідомлялося, 5 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт держбюджету-2021. За проголосували 209 нардепів від «Слуги народу», 20 - від «Довіри», 16 - від «За майбутнє», 11 позафракційних та 19 - від «Батьківщини».

До слова, нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п'ять тисяч поправок.

Читайте також: