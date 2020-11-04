Уряд планує передати гуртожитки у власність територіальних громад

Програма передачі гуртожитків почне діяти з 2021 року

Мешканці гуртожитків зможуть приватизувати житлові приміщення

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив проєкт закону «Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2021 рік». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Мокан зазначив, що проєкт закону передбачає затвердження відповідної програми на 2021 рік.

Програма передбачає фінансування заходів, пов'язаних з:

відновленням документації на гуртожитки (їх житлові комплекси та/або їх частини);

визначенням, благоустрою прибудинкових територій та проведення капітальних ремонтів гуртожитків;

наданням суб’єктам господарювання (власникам гуртожитків) компенсації за передачу цих гуртожитків у власність територіальних громад.

Як зазначається, мешканці гуртожитків, які нині перебувають у держвласності або включені до статутних капіталів підприємств, матимуть можливість реалізувати конституційне право на житло шляхом приватизації житлових приміщень.