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    Уряд планує передати гуртожитки у власність територіальних громад

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    Програма передачі гуртожитків почне діяти з 2021 року - Уряд планує передати гуртожитки у власність територіальних громад
    Програма передачі гуртожитків почне діяти з 2021 року

    Мешканці гуртожитків зможуть приватизувати житлові приміщення

    Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив проєкт закону «Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2021 рік». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

    Мокан зазначив, що проєкт закону передбачає затвердження відповідної програми на 2021 рік.

    Програма передбачає фінансування заходів, пов'язаних з:

    • відновленням документації на гуртожитки (їх житлові комплекси та/або їх частини);
    • визначенням, благоустрою прибудинкових територій та проведення капітальних ремонтів гуртожитків;
    • наданням суб’єктам господарювання (власникам гуртожитків) компенсації за передачу цих гуртожитків у власність територіальних громад.

    Як зазначається, мешканці гуртожитків, які нині перебувають у держвласності або включені до статутних капіталів підприємств, матимуть можливість реалізувати конституційне право на житло шляхом приватизації житлових приміщень.

    Кабмін фінансування житло Facebook уряд
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