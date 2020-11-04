Уряд планує передати гуртожитки у власність територіальних громад
Мешканці гуртожитків зможуть приватизувати житлові приміщення
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив проєкт закону «Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2021 рік». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Мокан зазначив, що проєкт закону передбачає затвердження відповідної програми на 2021 рік.
Програма передбачає фінансування заходів, пов'язаних з:
- відновленням документації на гуртожитки (їх житлові комплекси та/або їх частини);
- визначенням, благоустрою прибудинкових територій та проведення капітальних ремонтів гуртожитків;
- наданням суб’єктам господарювання (власникам гуртожитків) компенсації за передачу цих гуртожитків у власність територіальних громад.
Як зазначається, мешканці гуртожитків, які нині перебувають у держвласності або включені до статутних капіталів підприємств, матимуть можливість реалізувати конституційне право на житло шляхом приватизації житлових приміщень.