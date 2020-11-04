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    Кабмін погодив звільнення голів облдержадміністрацій трьох областей

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    На засіданні уряду 4 листопада були звільнені&nbsp;Максим Куций, Федорів Віталій та Грищенко Роман - Кабмін погодив звільнення голів облдержадміністрацій трьох областей
    На засіданні уряду 4 листопада були звільнені Максим Куций, Федорів Віталій та Грищенко Роман

    Уряд звільнив голову Одеської облдержадміністрації, Івано-Франківської та Сумської

    Кабінет міністрів 4 листопада звільнив голів трьох обласних державних адміністрацій: Одеської, Івано-Франківської та Сумської. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні уряду.

    Зазначається, що були звільнені голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, Івано-Франківської – Федорів Віталій та Сумської – Грищенко Роман.

    У партії «Слуга народу» раніше повідомляли, що в деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій, вже є проекти кадрових рішень.

    Як повідомлялося, 22 жовтня Кабмін звільнив керівника Держмитниці Андрія Павловського.

    Також нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента.

    Кабмін уряд звільнення
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