Кабмін погодив звільнення голів облдержадміністрацій трьох областей

На засіданні уряду 4 листопада були звільнені Максим Куций, Федорів Віталій та Грищенко Роман

Уряд звільнив голову Одеської облдержадміністрації, Івано-Франківської та Сумської

Кабінет міністрів 4 листопада звільнив голів трьох обласних державних адміністрацій: Одеської, Івано-Франківської та Сумської. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні уряду.

Зазначається, що були звільнені голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, Івано-Франківської – Федорів Віталій та Сумської – Грищенко Роман.

У партії «Слуга народу» раніше повідомляли, що в деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій, вже є проекти кадрових рішень.

Як повідомлялося, 22 жовтня Кабмін звільнив керівника Держмитниці Андрія Павловського.

Також нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента.