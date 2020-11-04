Кабмін погодив звільнення голів облдержадміністрацій трьох областей
Уряд звільнив голову Одеської облдержадміністрації, Івано-Франківської та Сумської
Кабінет міністрів 4 листопада звільнив голів трьох обласних державних адміністрацій: Одеської, Івано-Франківської та Сумської. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні уряду.
Зазначається, що були звільнені голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, Івано-Франківської – Федорів Віталій та Сумської – Грищенко Роман.
У партії «Слуга народу» раніше повідомляли, що в деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій, вже є проекти кадрових рішень.
Як повідомлялося, 22 жовтня Кабмін звільнив керівника Держмитниці Андрія Павловського.
Також нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента.