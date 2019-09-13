Уряд погодив призначення Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА



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Кабінет міністрів України погодив призначення головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«13 вересня Кабінет міністрів України на своєму засіданні підтримав проєкт указу Президента про призначення Бондаренка Олександра Вікторовича головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації», - йдеться у повідомленні.

Уряд також погодив призначення Мороза Ігора Вікторовича – першим заступником голови Донецької обласної державної адміністрації та Холода Юрія Ігоровича – заступником голови Львівської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, Олександр Бондаренко на даний час активно займається бізнесом і зареєстрований у Харкові. Його дружина є громадянкою Росії.