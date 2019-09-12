Майже 3 тис. мешканців Дніпропетровщини вже запаслися на зиму акційним газом новини компаній



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В акційній ціні не враховані послуги з доставки енергоносія

Від початку акції «Твоя енергонезалежність» майже 3000 клієнтів ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» вже зробили запас газу по літній ціні на опалювальний період. Більш ніж 80% закупок здійснено онлайн - через «Особистий кабінет». З 9 вересня участь в акції відкрита і для клієнтів, які не встигли розрахуватись за вже спожитий газ, адже завдяки можливості скоротити витрати на газ взимку зможуть погасити борги.

Починаючи з 23 серпня, мешканці області придбали понад 2,7 млн кубометрів блакитного палива за літньою ціною, що зафіксована на рівні 5995,53 грн за 1000 кубів. Переважна більшість клієнтів надали перевагу простій процедурі оформлення закупівлі акційного газу через Особистий кабінет на сайті 104.ua. На додачу, по різним каналам комунікації до «Дніпропетровськгаз Збуту» за консультаціями звернулися більше 62 тисячі зацікавлених споживачів.

«З початком опалювального сезону зростає попит на блакитне паливо. Тому дана пропозиція дасть змогу нашим клієнтам не турбуватися щодо коливання цін», - говорить директор ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» Тетяна Соболь.

Варто зауважити, що в акційній ціні не враховані послуги з доставки енергоносія, оскільки в залежності від регіону вони різняться. Вартість цих послуг буде окремо зазначена в комбінованому рахунку і учаснику акції потрібно буде щомісяця сплачувати лише цю частку.

З 9 вересня скористатися вигідною пропозицією може будь-який споживач, навіть ті, хто має поточну заборгованість. Проте боржники повинні пам’ятати, що накопиченні борги необхідно погасити за рахунок економії, яка виникає завдяки акції «Твоя енергонезалежність».

Клієнти можуть оформити акцію також в Центрах обслуговування клієнтів. Для цього потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та актуальні показання свого газового лічильника. Купівля буде підтверджена після 100% оплати замовлених обсягів, яку потрібно провести не пізніше 25 вересня.

Користуватися зарезервованим газом можна буде з 1 жовтня 2019 р. по 31 березня 2020 р. Якщо викуплене в рамках акції паливо буде витрачено до 1 квітня, споживач зможе докупити необхідні обсяги за ціною постачальника зі спеціальними обов’язками, діючою на той час. Домогосподарства, які не використають передоплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів.