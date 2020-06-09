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    В Індії послабили карантин попри рекордну кількість нових хворих на Covid-19

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    В Індії відкрили торговельні центри, ресторани, храми та мечеті - В Індії послабили карантин попри рекордну кількість нових хворих на Covid-19
    В Індії відкрили торговельні центри, ресторани, храми та мечеті

    За минулу добу в країні зафіксували майже 10 тисяч нових інфікувань

    В Індії почали діяти нові послаблення карантину на тлі зростання кількості нових заражень коронавірусом. Як повідомляє агенція AFP, у Нью-Делі та кількох інших містах дозволили відкрити торговельні центри, ресторани та храми вперше з кінця березня.

    Водночас ці послаблення діють не усюди. Поки що їх не дозволили у Мумбаї. Там дозволена вулична торгівля, але заборонено відкриття перукарень, ресторанів і торговельних центрів.

    Цього ж дня уряд Індії повідомив про рекордну кількість нових випадків Covid-19. За останню добу в країні зафіксували майже 10 тисяч нових інфікувань. Загальна кількість інфікувань зросла до понад 256 тисяч. Всього в Індії офіційно підтвердили  473 випадки смерті через коронавірус. Однак експерти сумніваються в офіційній статистиці і припускають, що справжня кількість смертей від Covid-19 є більшою.

    До слова, наприкінці травня ЗМі повідомили, що в Індії мавпи викрали зразки крові з коронавірусомЗазначається, що мавпи атакували лаборанта в місті Мірут, штат Уттар-Прадеш. Зграя тварин вдерлася до коледжу, напала на чоловіка та забрала зразки крові.

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    В Індії станом на ранок 9 червня зафіксовано 265 928 випадків коронавірусу. 

    Також зазначимо, що ВООЗ визнала погіршення ситуації на глобальному рівні

    Індія хвороби карантин коронавірус
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