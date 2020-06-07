Уряд просить громадян не забувати: карантин продовжує діяти



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На території регіонів із сприятливою епідемічною ситуацією з 22 травня послаблено карантин

Загроза Covid-19 залишається серйозною, зазначив міністр охорони здоров'я

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав припинити плутати пом'якшення карантину з його повним скасуванням, адже загроза Covid-19досі залишається серйозною, а карантин продовжує діяти.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Карантин все ще діє. Важливо не плутати пом'якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо війни з Covid-19 ми ще не виграли», — підкреслив міністр.

Він також наголосив, що тенденція зростання захворюваності спостерігається і в багатьох інших країнах.

«Рівень передачі вірусу в Німеччині, наприклад, за останні дні знову перевищує критичне значення. У Китаї, звідки почалась епідемія, готуються до нового спалаху. Ще однією країною, влада якої оголосила про початок другої хвилі, стала Південна Корея. Бразилія та Індія також ставлять нові антирекорди», — зазначив Максим Степанов.

Очільник МОЗ також звернувся до громадян України з проханням не нехтувати правилами, рекомендованими міністерством охорони здоров'я, дотримуватися соціальної дистанції, користуватись масками та антисептиками. Адже саме ці заходи можуть зберегти життя.

Коронавірус в Україні

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Померли 788

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Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).