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    Здоров'я

    Уряд просить громадян не забувати: карантин продовжує діяти

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    На території регіонів із сприятливою епідемічною ситуацією з 22 травня послаблено карантин - Уряд просить громадян не забувати: карантин продовжує діяти
    На території регіонів із сприятливою епідемічною ситуацією з 22 травня послаблено карантин

    Загроза Covid-19 залишається серйозною, зазначив міністр охорони здоров'я

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав припинити плутати пом'якшення карантину з його повним скасуванням, адже загроза Covid-19досі залишається серйозною, а карантин продовжує діяти.

    Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    «Карантин все ще діє. Важливо не плутати пом'якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо війни з Covid-19 ми ще не виграли», — підкреслив міністр.

    Він також наголосив, що тенденція зростання захворюваності спостерігається і в багатьох інших країнах.

    «Рівень передачі вірусу в Німеччині, наприклад, за останні дні знову перевищує критичне значення. У Китаї, звідки почалась епідемія, готуються до нового спалаху. Ще однією країною, влада якої оголосила про початок другої хвилі, стала Південна Корея. Бразилія та Індія також ставлять нові антирекорди», — зазначив Максим Степанов.

    Очільник МОЗ також звернувся до громадян України з проханням не нехтувати правилами, рекомендованими міністерством охорони здоров'я, дотримуватися соціальної дистанції, користуватись масками та антисептиками. Адже саме ці заходи можуть зберегти життя.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26999
    • Хворіють
      14157
    • Одужали
      12054
    • Померли
      788

    Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

    Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр Максим Степанов епідемія карантин уряд влада коронавірус
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