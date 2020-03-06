Заступниця міністра культури Подоляк подала у відставку документ



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Ірина Подоляк працювала під керівництвом вже ексміністра Бородянського

Подоляк «не бачить жодного резонного приводу ще пі вроку чи рік реорганізовувати недореорганізоване Міністерство»

Заступниця міністра культури України Ірина Подоляк написала заяву про відставку із займаної посади.

Про це вона написала ввечері 6 березня на своїй сторінці у Facebook.

«Дякую вам за можливість стати універсальним солдатом. На жаль, ця професія буде затребуваною в Україні ще довго, але на щастя і ряди наші поповнюються активно. Я прийняла запрошення Володимира Бородянського працювати у Міністерстві, бо бачила цю мету у формуванні глибинної суспільної взаємодії, яка базується на цінностях свободи, моральності, спільного блага, гідності та межової чесності», - написала Подоляк.

Також вона подякувала колегам.

«Дякую за почуття гумору, розум, толерування моїх експресивних метафор і за щирість. Сподіваюсь, ми навчилися працювати горизонтально у цій потворній бюрократичній системі. Не бачу жодного резонного приводу ще пі вроку чи рік реорганізовувати недореорганізоване Міністерство - це розмиває мету і не дає плодів, навіть скороспілих. Вважаю це стратегічною помилкою, яка відіб’ється на реальних людях», - додала Подоляк.

Вона зазначила, що два питання, які її хвилюють - це реінтеграція і мова.

До слова, у п’ятницю в парламенті пройшла перша година запитань до уряду Шмигаля.

Як повідомлялося, у середу парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.