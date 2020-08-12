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    Економіка та фінанси

    Кабмін відхилив кандидатуру Міщенка на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації

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    Репутація глав ОДА має бути кристально чистою та мати підтримку у своєму регіоні, міністр Кабінету міністрів - Кабмін відхилив кандидатуру Міщенка на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації
    Репутація глав ОДА має бути кристально чистою та мати підтримку у своєму регіоні, міністр Кабінету міністрів

    Є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу, - Немчінов

    Кабінет міністрів відхилив кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Про це повідомив у Телеграмі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

    «Таке рішення ми ухвалили після заслуховування кандидата Міщенка на засіданні Кабінету міністрів. Репутація глав ОДА має бути кристально чистою та мати підтримку у своєму регіоні. Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більше того, є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу», - написав Немчінов.

    За його словами, урядовці, отримавши всю інформацію, ухвалили таке рішення. «Під час затвердження голів ОДА ми найперше враховуємо думку жителів регіону. Це правильна практика, і вона буде продовжена», - запевнив міністр.

    Як повідомлялося, 5 серпня Кабінет міністрів заслухав Валерія Міщенка - кандидата на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Тоді він зазначив, що є підприємцем, займається вирощуванням сільськогосподарських культур.

    До цього Кіровоградську ОДА очолював Андрій Балонь, якого президент Володимир Зеленський звільнив 27 червня після викриття Службою безпеки України на вимаганні хабаря у 1,8 млн грн.

    Згідно з законодавством, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент за поданням Кабінету міністрів. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд уряду вносить прем'єр-міністр.

     

    Кабмін міністр Володимир Зеленський президент уряд Олег Немчінов
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