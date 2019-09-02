Мінфін затвердив нову структуру і штат Митної служби



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Гранична чисельність працівників центрального апарату становить 571 людину

Міністерство фінансів затвердило нову структуру і штатний розклад Державної митної служби (ДМС). Про це сказано в повідомленні Мінфіну.

Зазначається, що гранична чисельність працівників центрального апарату становить 571 людину.

Під час розробки структури ДМС було враховано всі пріоритети роботи нового відомства.

Зазначається, що це дало змогу створити Департамент спрощення процедур і сприяння торгівлі - новий підрозділ, результатом роботи якого стане полегшення процесу декларування, розвиток напряму авторизованих економічних операторів і процедур транзиту, введення автоматизованих систем проведення митного контролю.

Одним із пріоритетів також стане розвиток програми електронної митниці та редизайн ІТ-архітектури служби.

Як повідомлялось, 16 липня Міністерство юстиції зареєструвало в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій нову Митну службу, головою якої є Максим Нефьодов.

Зазначимо, на початку березня уряд схвалив запуск поділу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби був призначений Сергій Верланов.

Раніше повідомлялося, що Нефьодов хоче перевести Державну митну службу «на контракт».