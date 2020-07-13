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    Уряд відкликав із Ради проєкт постанови про призначення віцепрем'єра промполітики

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    <span>Олег Уруський &ndash; колишній голова Державного космічного агентства</span> - Уряд відкликав із Ради проєкт постанови про призначення віцепрем'єра промполітики
    Олег Уруський – колишній голова Державного космічного агентства

    Рада отримала проєкт 10 липня, однак уже 13 липня його відкликали

    Із Верховної Ради відкликали проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем’єр-міністром — міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Це сталося через три дні після його внесення.

    Про це свідчать дані з порталу Верховної Ради.

    Як пишуть ЗМІ з посиланням на слова депутатів від «Слуги народу», що причина такого рішення в тому, що фракція не погоджувала кандидатуру Уруського. Хоча в поданні проєкту простанови про призначення Уруського, яке вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначено, що воно зроблене за пропозицією президентської фракції. 

    10 липня в Раді з'явився проєкт постанови, яким пропонували призначити ексголову Державного космічного агенства (2015 року) та колишнього першого заступника міністра промислової політики (2005-2006 роки) Олега Уруського віцепрем’єром з оборонно-промислового комплексу.

    Раніше «Главкому» повідомило високопоставлене джерело в уряді, що віцепрем’єром із оборонно-промислового комплексу (ОПК) – главою нового Міністерства ОПК може стати колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський. Нині він очільник приватної компанії «Прогрестех-Україна», за якою стоять росіяни. Саме до такого рішення схиляється глава держави. 

     Олег Уруський — доктор технічних наук, професор, автор і співавтор понад 50 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки (1996 р.), академік Міжнародної академії аеронавтики. Обіймав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної та машинобудівної галузей. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки й оборони України, секретаріату Кабінету міністрів.

     

    Кабмін Верховна Рада промисловість уряд
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