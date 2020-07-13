Уряд відкликав із Ради проєкт постанови про призначення віцепрем'єра промполітики
Рада отримала проєкт 10 липня, однак уже 13 липня його відкликали
Із Верховної Ради відкликали проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем’єр-міністром — міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Це сталося через три дні після його внесення.
Про це свідчать дані з порталу Верховної Ради.
Як пишуть ЗМІ з посиланням на слова депутатів від «Слуги народу», що причина такого рішення в тому, що фракція не погоджувала кандидатуру Уруського. Хоча в поданні проєкту простанови про призначення Уруського, яке вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначено, що воно зроблене за пропозицією президентської фракції.
10 липня в Раді з'явився проєкт постанови, яким пропонували призначити ексголову Державного космічного агенства (2015 року) та колишнього першого заступника міністра промислової політики (2005-2006 роки) Олега Уруського віцепрем’єром з оборонно-промислового комплексу.
Раніше «Главкому» повідомило високопоставлене джерело в уряді, що віцепрем’єром із оборонно-промислового комплексу (ОПК) – главою нового Міністерства ОПК може стати колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський. Нині він очільник приватної компанії «Прогрестех-Україна», за якою стоять росіяни. Саме до такого рішення схиляється глава держави.