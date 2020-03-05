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    Уряд відкликав з парламенту проєкт закону про працю

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    Законом №2708 планувалося запровадити нове трудове законодавство - Уряд відкликав з парламенту проєкт закону про працю
    Законом №2708 планувалося запровадити нове трудове законодавство
    Фото: РБК-Україна

    Кабмін Гончарука на засіданні 27 грудня схвалив законопроєкт «Про працю»

    Кабінет міністрів відкликав проєкт закону про працю №2708, яким планувалося запровадити нове трудове законодавство.

    Про це свідчить інформація з картки законопроєкту на вебпорталі Верховної Ради.

    У розділі щодо стану проходження документу зазначається, що 4 березня 2020 року проєкт (закону «Про працю») відкликано.

    Раніше моніторингова місія Європейської конфедерації профспілок – Пан'європейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок на чолі з генеральним секретарем Лукою Вісентіні, яка перебувала в Україні 25–27 лютого 2020 року, заявила про необхідність змін законопроєкту №2708, яким пропонується запровадити нове трудове законодавство.

    Візиту місії передували акції мобілізації, які були проведені в країнах Європи та світу. Профспілкові організації США, Австрії, Швеції, Грузії, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Кенії, Гани, Тунісу, Албанії, Малайзії, Танзанії, Лівану та Сербії солідарно виступили проти законопроєкту №2708 «Про працю» та №2681 «Про профспілки».

    Експерти виступили проти окремих положень проєкту закону про працю. Зокрема, профспілки вважають, що законопроєкт позбавляє працівників правового захисту, а профспілкові комітети – спроможності їх захищати.

    Уряд на засіданні 27 грудня схвалив законопроєкт «Про працю». 28 грудня 2019 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону «Про працю». Якщо б законопроєкт був ухвалений, Кодекс законів про працю 1971 року, який на сьогодні є головним документом, що регулює трудові правовідносини в Україні, втратив би чинність.

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