  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні призначення генпрокурора не буде - джерело

    • Розсилка
    У Раді&nbsp;<span>вже зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці</span> - Сьогодні призначення генпрокурора не буде - джерело
    У Раді вже зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці
    Фото: Global look press

    Кандидатура нового генпрокурора ще не затверджена

    Голосів за відставку головного прокурора Руслана Рябошапки достатньо. Про це «Главкому» заявило джерело у парламенті в комітеті з питань правової політики. Разом з тим кандидатура нового генпрокурора ще не затверджена. Скоріш за все, для цього потрібно буде ще одне позачергове засідання.

    Також має пройти профільний комітет, який проведе співбесіду з кандидатом. На сьогоднішній день у разі відставки Рябошапки буде призначений виконуючий обов’язки генпрокурора. За штатними функціональними обов’язками це буде перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

    Напередодні повідомлялося, що висловлення недовіри генеральному прокурору України призначили на 5 березня. Засідання має розпочатись ввечері, о 18:30.

    Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

    Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

    Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня.

    Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: 
    прокуратура Генпрокурор Верховна Рада Офіс Генерального прокурора Віталій Касько уряд Руслан Рябошапка парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ