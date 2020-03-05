Сьогодні призначення генпрокурора не буде - джерело



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Раді вже зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці Фото: Global look press

Кандидатура нового генпрокурора ще не затверджена

Голосів за відставку головного прокурора Руслана Рябошапки достатньо. Про це «Главкому» заявило джерело у парламенті в комітеті з питань правової політики. Разом з тим кандидатура нового генпрокурора ще не затверджена. Скоріш за все, для цього потрібно буде ще одне позачергове засідання.

Також має пройти профільний комітет, який проведе співбесіду з кандидатом. На сьогоднішній день у разі відставки Рябошапки буде призначений виконуючий обов’язки генпрокурора. За штатними функціональними обов’язками це буде перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

Напередодні повідомлялося, що висловлення недовіри генеральному прокурору України призначили на 5 березня. Засідання має розпочатись ввечері, о 18:30.

Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня.

Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.