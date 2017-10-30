Уряд вимагає від регулятора перегляду стимулюючих тарифів для обленерго

В уряді зазначили, що в цілому підтримують ідею стимулюючого тарифоутворення

Кабмін не підтримує запровадження нової методики стимулюючих тарифів для обленерго (RAB-тарифів) у тому вигляді, в якому це зробила Національна комісія з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг, оскільки це призведе до зростання тарифів для промисловості, та як наслідок – до зростання цін на товари та послуги для українців,



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В уряді зазначили, що в цілому підтримують ідею стимулюючого тарифоутворення

Кабмін не підтримує запровадження нової методики стимулюючих тарифів для обленерго (RAB-тарифів) у тому вигляді, в якому це зробила Національна комісія з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг, оскільки це призведе до зростання тарифів для промисловості, та як наслідок – до зростання цін на товари та послуги для українців, передає Урядовий портал.

«Ідея стимулюючого тарифоутворення — додаткових інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж й стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній — в цілому підтримується урядом України. Але той варіант рішення, який був прийнятий НКРЕКП, уряд не підтримує, про що неодноразово повідомлялось публічно. Встановлені НКРЕКП одинакові показники дохідності і на стару, і на нову базу активів — 12,5%, призведуть до необґрунтованого зростання тарифів для промисловості, що безпосередньо відобразиться на споживачах через зростання цін на товари та послуги», — наголошується у повідомленні.

З огляду на це, уряд закликає НКРЕКП переглянути своє рішення й зробити RAB-тарифи в Україні виваженими.

Як уточнили в Кабміні, запровадження RAB-регулювання — є винятково прерогативою і компетенцією НКРЕКП — незалежного органу, який опікується сферою тарифоутворення в Україні. Уряд не має жодного відношення ані до прийняття цього рішення, ані до його публікації.

Відповідно до чинного законодавства, публікація прийнятого НКРЕКП рішення в виданні «Урядовий кур’єр» є обов’язковою і для цього не потрібно рішення Кабміну.