Усі казахи чекають на перемогу України. Звернення відомого продюсера шокувало росіян (відео)

Арман Шураєв втер носа кремлівському пропагандисту Тиграну Кеосаяну, який раніше погрожував казахстанцям

Продюсер і громадянський активіст Казахстану Арман Шураєв у відповідь кремлівському пропагандисту й чоловіку одіозної журналістки Маргарити Симоньян Тиграну Кеосаяну, який днями виступив із гнівною заявою щодо відмови Казахстаном проводити парад 9 травня, сказав, що всі казахи підтримують Україну. Відповідне відеозвернення він опублікував у YouTube.

«Тигране, я думав, що вата головного мозку – це хвороба, яка не передається статевим шляхом. Чи то Марго (Симоньян, – ред.) тебе заразила, чи ти її заразив, але ваша камасутра призвела до таких незворотних наслідків... Що стосується того, що ми не святкуємо день Перемоги, скасували парад, я можу сказати, що ми всі казахи, практично 100%, чекаємо на перемогу України над Росією. І цей День Перемоги України ми відзначатимемо, зі сльозами й з радістю на очах», – сказав продюсер.

Відомо, що у Казахстані спалахнув гучний скандал у зв'язку із заявами російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна, який погрожував казахстанцям можливістю вторгнення російської армії на територію Казахстану після відмови влади країни проводити парад 9 травня.

Прессекретар Міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров назвав слова російського пропагандиста вірменського походження «образливими». Також він дав зрозуміти, що незабаром Кеосаяна буде внесено до списку небажаних для в'їзду в Казахстан осіб, і він не зможе відвідувати країну.

Зазначимо, що Кеосаян є чоловіком Маргарити Симоньян – головного редактора міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні», інформаційного агентства Sputnik, а також міжнародної інформаційної мережі Russia Today (RT) – усі вони належать російській владі. Раніше після вторгнення Росії в Україну Симоньян також виступала з агресивними випадами на адресу Казахстану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна хоче допитати російських пропагандистів і воєначальників Путіна.