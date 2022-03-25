Луганщину захоплюють місцеві, які знають, що стріляють по дитсадках, – Гайдай

Окупанти, які захоплюють Луганщину, чудово знають, що стріляють по дитсадках та будинках для літніх людей, бо на боці рашистів воюють в основному місцеві жителі, з ОРДЛО

Голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай розповів про те, як росіяни «заохочують» жителів ОРДЛО воювати проти України

На території Луганської області на боці окупантів на даний час воюють в основному місцеві жителі із ОРДЛО. Про це Сергій Гайдай розповів у інтерв’ю «Лівому берегу».

За словами Гайдая, росіяни зараз виконують лише функції «мотиваторів», створивши загороджувальні загони: «За спиною стоять якісь підрозділи, чи то чеченці, чи то росіяни, а вперед пускають свіжомобілізованих чоловіків різного віку, до шістдесяти плюс». Мотивація у чоловіків із «ЛНР» одна – страх, бо їм погрожують розстрілом.

За словами військового керівника Луганщини, мобілізовані в ОРДЛО «воїни» дуке погано озброєні, часто вони мають при собі лише автомат і два ріжки з патронами. Тож українські захисники їх знищують масово – по 40-50 осіб за одну атаку. «Було таке, що за ніч 150-180 загинуло, вони не вміють воювати», – розповів Гайдай.

Керівник Луганської ОВА згадав про звірства окупантів на тимчасово захоплених територіях, зокрема, розстріл з танку будинку для літніх людей у Сіверськодонецьку. За його словами, це зовсім не випадковість – ті, хто розстрілював цей заклад, чудово знали, хто там перебуває.

«Вони ж місцеві, вони чудово знають, де розташування (військових – ред.) частин, знають, де будинок для людей літнього віку, вони знають, коли стріляють у дитячий садок», – упевнений Гайдай.

Військовий керівник Луганської області спростував чутки про те, що у цих закладах могли розташовуватися підрозділи Збройних сил України. Він розповів, як журналісти латвійського телебачення задали йому це питання, на що Гайдай відповів: «Якщо в кожному будинку, який знищила Росія за три тижні, посадити якийсь український підрозділ, то в нас армія буде учетверо більшою за російську! Що ви мелете?»

Нагадаємо, Гайдай розповів, як рашисти масово агітували луганських керівників усіх рівнів перейти на їх бік, але погодилися стати зрадниками очільники лише трьох невеличких населених пунктів.

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